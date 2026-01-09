Катар відреагував на пошкодження посольства у Києві через атаку РФ

Катар підтвердив, що його посольство в Києві було пошкоджено під час російських нічних ударів, але співробітники не постраждали.



«Держава Катар висловлює глибокий жаль щодо пошкодження будівлі свого посольства в Україні в результаті ударів по Києву минулої ночі. Вона також підтверджує, що жоден з її дипломатів чи співробітників посольства не постраждав», – йдеться у заяві МЗС країни, поширеній у соцмережі X.



У цьому контексті МЗС Катару наголошує на необхідності захисту «посольств, дипломатичних місій, штаб-квартир міжнародних організацій та цивільних об'єктів від наслідків криз, а також забезпечення безпеки їхнього персоналу відповідно до міжнародного права».

Катар закликав до врегулювання «російсько-української кризи шляхом діалогу та мирними засобами» та підтвердив свою повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію.

Раніше українська влада заявила, що у Києві внаслідок нічного російського удару пошкоджена будівля посольства Катару.

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. Мер Києва повідомив, що нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Також Віталій Кличко звернувся до жителів столиці і закликав за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

За даними Міненерго, на ранок у Києві й Київській області знеструмлені понад 500 тисяч споживачів. У ДТЕК уточнюють, що в Києві без світла залишаються 417 000 родин – частина жителів Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Голосіївського районів Києва. У місті запроваджені екстрені відключення світла.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, і додала, що «цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю».

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.



