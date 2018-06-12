«Найоригінальніший подарунок Путіну до Дня Росії» – огляд соцмереж

12 червня в Сінгапурі відбулися переговори делегацій США і Північної Кореї із участю лідерів країн. Президент США Дональд Трамп вже заявив, що вони минули «краще, ніж будь-хто міг очікувати». Що пишуть у соцмережах про результати зустрічі Трампа й лідера КНДР Кім Чен Ина? Радіо Свобода зібрало найцікавіше.

«У нас відбулася історична зустріч... Світ побачить велику зміну», – сказав Кім Чен Ин після завершення переговорів. До офіційної публічної зустрічі, лідери обох країн зустрілись і поговорили також віч-на-віч.

Журналіст Богдан Амосов відзначає невпевнену поведінку лідера Північної Кореї під час переговорів.

«Подарунок Путіну»

Багато користувачів соцмереж назвали історичну зустріч президента США та північнокорейського лідера найкращим «подарунком Росії».

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І наголошували, що Кім Чен Ин відтепер – не «найбільший вигнанець» політичного світу.

Українського блогера Свирида Опанасовича саміт надихнув на написання цілого етюду.

Народний депутат Віталій Чепинога про результати зустрічі:

​Новий «​Будапешт»​?

Президент США і лідер КНДР підписали «всеохоплюючий документ» за результатами саміту в Сінгапурі​.

​Згідно з документом, сторони домовилися встановити «нові стосунки» і досягти «тривалого та стабільного миру». Крім того, Пхеньян «зобов'язується працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку Трампа.

Говорячи про можливу денуклеаризацію Північної Кореї, Дональд Трамп сказав, що «цей процес почнеться дуже швидко».

Також представники держав домовилися проводити пошук залишків американських військових, які загинули чи зникли безвісти під час Корейської війни 1950–1953 років.​

Користувачі соцмереж завмерли в очікуванні великих змін:

Напередодні північнокорейський лідер зробив низку селфі з сингапурськими чиновниками.

Були й ті, кого результати зустрічі не надихнули:

Американський долар зріс до максимальних рівнів за три тижні після повідомлень, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали «всеохоплюючий документ».