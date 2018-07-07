У КНДР розкритикували США після переговорів із Помпео

Північна Корея висловила розчарування підсумками переговорів у Пхеньяні за участю держсекретаря США Майка Помпео.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ КНДР, у Пхеньяні не згодні з тим, що США вимагають від Північної Кореї односторонніх кроків із демонтажу ракетно-ядерної програми. Північна Корея, як і раніше, прихильна ідеї відмови від ядерної зброї, проте підхід США не сприяє досягненню цієї мети, додали у відомстві.

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Раніше Помпео назвав дводенні переговори, які він вів у столиці Північної Кореї, успішними. «Ми просунулися вперед практично з усіх аспектів наших дискусій», – сказав Помпео на борту літака дорогою з Пхеньяна до Токіо.

Представник Держдепартаменту США раніше повідомила про домовленість створити робочі групи, які будуть вирішувати конкретні питання. Крім того, 12 липня представники Пентагону зустрінуться з північнокорейськими представниками, щоб обговорити репатріацію останків американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни в 1950-ті роки.

Помпео під час свого візиту в КНДР – першого після зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином – не зустрічався з північнокорейським лідером.