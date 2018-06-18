Ядерний арсенал у світі скорочується, але модернізація зброї триває – SIPRI

США та Росія дещо скоротили свої запаси ядерних боєголовок, що спричинило зменшення їхньої загальної чисельності в світі до 14 тисяч 465 станом на початок 2018 року, ідеться в звіті, оприлюдненому 18 червня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI). Водночас, як відзначають фахівці, програми модернізації ядерної зброї та систем їхньої доставки тривають.

За даними SIPRI, загальна кількість ядерної зброї, що зберігається дев’ятьма відомими ядерними державами, скоротилася за рік на 470 одиниць – із 14 935.



Арсенали США та Росії, попри невелике скорочення, все ще складають майже 92% від усіх ядерних озброєнь світу.

Крім Сполучених Штатів та Росії, ядерну зброю мають Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. За оцінками, Пакистан має 140–150 боєголовок, Індія – 130–140. Північна Корея, ймовірно, 10–12.

Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 12 червня провели зустріч і виступили зі спільною заявою щодо перспектив повного ядерного роззброєння Корейського півострова, хоча ніяких деталей не оприлюднили.

Базований у Стокгольмі SIPRI, заснований в 1966 році, є незалежним міжнародним інститутом, що досліджує збройні конфлікти, контроль над озброєннями та процеси роззброєння. Свої дослідження SIPRI здійснює на основі аналізу та даних із відкритих джерел.