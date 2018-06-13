США сподіваються на роззброєння КНДР у наступні 2 з половиною роки – Помпео

Сполучені Штати сподіваються побачити «суттєве роззброєння» Північної Кореї протягом найближчих двох з половиною років, заявив державний секретар США Майк Помпео.

Такий коментар він зробив у Південній Кореї 13 червня, наступного дня після саміту президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Сінгапурі.

Після цієї зустрічі обидві сторони заявили, що досягли домовленості «працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова».

Але документ був підданий критиці через відсутність деталей про те, коли і як Пхеньян відмовиться від своєї зброї.

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Раніше, 13 червня, Трамп написав у Twitter, що Північна Корея вже не становить ядерної загрози для світу.

Тим часом Північна Корея зазначила, що Трамп погодився на «покроковий» (step-by-step) процес роззброєння, при цьому кожна країна здійснюватиме одночасні, взаємні кроки для послаблення напруженості та встановлення миру між давніми ворогуючими країнами.