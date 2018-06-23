США продовжили санкції проти Північної Кореї, посилаючись на «надзвичайну загрозу»

Сполучені Штати Америки продовжили санкції проти Північної Кореї ще на рік. Відповідний документ підписав президент США Дональд Трамп.

«Існування та ризик поширення матеріалів, придатних для використання зброї на Корейському півострові, а також дії уряду Північної Кореї, як і раніше, становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів», – мовиться у повідомленні Білого дому.

14 червня державний секретар США Майк Помпео заявив, що жодного зняття санкцій проти Північної Кореї не буде до повної денуклеаризації. Перед тим він сказав, що Сполучені Штати сподіваються побачити «суттєве роззброєння» Північної Кореї протягом найближчих двох з половиною років.

13 червня Дональд Трамп написав у Twitter, що «Північна Корея вже не становить ядерної загрози для світу».

12 червня в Сінгапурі відбулися переговори делегацій США і Північної Кореї із участю лідерів країн – Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

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Після цієї зустрічі обидві сторони заявили, що досягли домовленості «працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова».

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Але документ був підданий критиці через відсутність деталей про те, коли і як Пхеньян відмовиться від своєї зброї.

Тим часом Північна Корея зазначила, що Трамп погодився на «покроковий» (step-by-step) процес роззброєння, при цьому кожна країна здійснюватиме одночасні, взаємні кроки для послаблення напруженості та встановлення миру між давніми ворогуючими країнами.

США ввели санкції проти КНДР у 2008 році у зв'язку з розробкою Пхеньяном ядерної зброї і випробувань балістичних ракет.