На центральному флагштоку Запоріжжя підняли прапор ВМС на підтримку українських моряків (відео)

29 листопада на майдані Героїв Революції відбулася урочиста церемонія підняття прапору Військово-морських сил України на центральному флагштоку регіону.

В заході взяли участь керівники Запорізької обласної держадміністрації та обласної ради, представники Запорізької мерії, волонтери, активісти, військовослужбовці Запорізького гарнізону.

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Прапор підняли двоє ветеранів бойових дій на Донбасі та військові ліцеїсти.

Акцію з підняття прапору ВМС біля державних установ області ініціював ветеран бойових дій, «кіборг» В’ячеслав Зайцев. Виступаючи на церемонії, він нагадав, що прапор ВМС вже піднімали в Запоріжжі після початку анексії Кримського півострова.

«Зараз ми маємо так само підняти цей прапор не тільки, як знак підтримки наших хлопців, наших моряків, наших Військово-морських сил, не тільки через те, що у нас є морський кордон нашої області разом з державою-агресором, а й ще знак того, що в наших морях, в наших проливах мають панувати наші Військово-морські сили», – сказав ветеран.

Напередодні Зайцев разом з іншими депутатами Запорізької міської ради вивісили прапор ВМС у сесійні залі Запорізької мерії.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.