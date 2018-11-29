У Стамбулі мітингували на підтримку суверенітету України (фото, відео)

У Стамбулі пройшла акція на підтримку територіальної цілісності України і проти російської агресії.

Захід під назвою «Росія, що нападає» оргіназувала кримськотатарська громада Стамбулу. Підтримати організаторів прийшли представники українських громадських організацій.

Мітингувальники тримали в руках кримськотатарський, турецький і український прапори, а також плакати з лозунгами: «Путін, зупинись, припини війну!», «Крим без Росії», «Крим – батьківщина кримських татар», «Зупини окупацію», «Ми за територіальну цілісність України».

Під час акції голова кримськотатарської громади Джелял Ічтен зачитав резолюцію для преси. Згідно з документом, кримськотатарська громада Туреччини ​«категорично не приймає окупацію кримського півострова, виступає за територіальну цілісність України і проти російської агресії, зокрема нещодавнього нападу на українські кораблі з боку Росії». Автори резолюції закликають Кремль припинити провокації щодо України.

Діаспора кримських татар Туреччини також звернулася до турецької влади, громадських організацій і ЗМІ, підкресливши, що кримські татари і українці потребують їхньої підтримки і правильного висвітлення російської агресії. Джелял Ічтен висловив надію, що Туреччина не лишиться осторонь і долучиться до санкцій, які запровадили Євросоюз і Сполучені Штати Америки.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.