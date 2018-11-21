ФСБ не знайшла «причетності до Меджлісу» під час обшуку в анексованому Криму – адвокат

Російські силовики нічого не вилучили під час слідчих дій у будинку жителя Старого Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова, повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов.

Обшук проводили 21 листопада за підозрою в «причетності до діяльності Меджлісу».

«За підсумками нічого не було вилучено і нічого не було виявлено, що стосується діяльності Меджлісу кримськотатарського народу або екстремістської літератури. Сама постанова була виписана на цій підставі. Нібито є оперативні дані, що Меметов здійснює фінансування Меджлісу», – сказав Курбедінов.

За словами адвоката, такі дії силовиків пов’язані з активною громадянською позицією Меметова. «На даному етапі це схоже на застереження, яке вручають адвокатам. Меметов відомий тим, що відвідує судові засідання у справі політв’язнів, завжди відвідує «Кримську солідарність» і виступає на ній», – додав він.

Увечері 21 листопада стало відомо, що співробітники ФСБ Росії завершили слідчі заходи в будинку жителя Старого Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова.

Очевидці відзначали, що під час обшуку, який проводили співробітники ФСБ Росії, в будинку Меметова були малолітні діти у віці від 2 до 5 років.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Ісмет Меметов є шанованою людиною, а підозра в «причетності до діяльності Меджлісу» є «приводом, щоб провести у нього обшуки».

Російські силовики поки що не коментують обшуки в Старому Криму.

Сам Ісмет Меметов з висунутими йому звинуваченнями не згоден і пов’язує їх зі своїм активним відвідуванням судів над політв’язнями і своєю активною громадянською позицією.

Росія заборонила на своїй території, а також в анексованому нею Криму діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!​