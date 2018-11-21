У Криму ФСБ обшукує будинок кримськотатарського активіста

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму проводять обшук у жителя міста Старий Крим Ісмета Меметова. Як повідомляє у Facebook громадське об’єднання «Кримська солідарність», Меметова підозрюють у причетності до Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого в Росії та на території окупованого Москвою півострова.

Сам Меметов зі звинуваченнями не погоджується і пов’язує тиск із активним відвідуванням судів у політично мотивованих справах та активною громадянською позицією.

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії з'ясовує деталі подій і намагається отримати коментар від голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Російські силовики поки що не коментують ситуацію у Старому Криму.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадянських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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