«Це людина, яку поважають» – Чубаров прокоментував обшук у Меметова в окупованому Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував проекту Радіо Свобода Крим.Реалії інформацію про обшук ФСБ у жителя Старого Криму, кримськотатарського активіста Ісмета Меметова за підозрою в «причетності до діяльності Меджлісу».

«Швидше за все це (підозра в причетності до діяльності Меметова в Меджлісі – ред.) привід, щоб провести у нього обшуки. Він людина, яку поважають сусіди. Можливо, ходив по судах близьких для нього людей, але не більше. Будь-які звинувачення, з якими приходять російські окупанти до будинків кримських татар, є такими, щоб служили наступними причинами репресій кримських татар», – сказав Чубаров.

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму 21 листопада проводять обшук у жителя міста Старий Крим Ісмета Меметова. Як повідомляє у Facebook громадське об’єднання «Кримська солідарність», Меметова підозрюють у причетності до Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого в Росії та на території окупованого Москвою півострова.

Сам Меметов зі звинуваченнями не погоджується і пов’язує тиск із активним відвідуванням судів у політично мотивованих справах та активною громадянською позицією.

Російські силовики поки що не коментують ситуацію у Старому Криму.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадянських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».