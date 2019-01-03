Патрульна поліція запрошує дітей у 27 містах на «Різдво з копами»

Патрульна поліція України запросила дітей із батьками на святкування Різдва з поліцейськими у 27 містах України.

«7 січня 2019 року ваша дитина матиме змогу: пограти, «покрякати» та покататися у справжньому поліцейському автомобілі; поспілкуватися з патрульними; подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто; отримати новорічний сюрприз. На вас очікує багато цікавинок, розваг та сюрпризів», – обіцяють правоохоронці.

Повний перелік міст і локацій, де відбуватиметься «Різдво з копами», можна побачити за цим посиланням. Приміром, у Києві поліцейські чекатимуть на юних і до всього цікавих з 12:00 до 16:00 на вулиці Володимирській біля Софійської площі.

Акція «Різдво з копами» для патрульної поліції України стала вже традиційною.