МВС: близько 32 тисяч правоохоронців залучені до забезпечення порядку на Різдво

Близько 32 тисяч правоохоронців залучені до забезпечення порядку на різдвяні свята, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

«Публічну безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 17 тисяч працівників Національної поліції та Нацгвардії. Ще близько семи тисяч правоохоронців будуть залучені до охорони громадського порядку на вулицях міст, вони патрулюватимуть населені пункти та автошляхи», – сказав Яровий.

Він додав, що на посилений варіант служби переведені сім тисяч рятувальників.

«Поліцейські та рятувальники вже обстежили понад вісім тисяч культових споруд на наявність вибухонебезпечних предметів та перевірили рівень дотримання пожежної безпеки», – зазначив Яровий.

За даними МВС, у ніч із 6 на 7 січня у майже 17 тисячах культових споруд в Україні заплановані богослужіння.