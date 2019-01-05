В Україні на Різдво правопорядок забезпечуватимуть понад 17 тисяч правоохоронців

В Україні на різдвяні свята правопорядок забезпечуватимуть понад 17 тисяч правоохоронців. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«Публічну безпеку і порядок під час культових відправ на території всієї країни забезпечуватимуть понад 17 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві очікують, що у масових заходах, присвячених Різдву Христовому візьмуть участь близько 4,6 мільйонів осіб.

За прогнозами синоптиків, на Різдво в Україні очікується похолодання.