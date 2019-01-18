Адвокат розповів про стан здоров’я полоненого моряка Сороки, якого було поранено

Полонений український військовий Василь Сорока потребує додаткових медичних обстежень і, можливо, хірургічного втручання, заявив його адвокат Сергій Бадамшин.

«Поранена рука не відновлюється. Набряк не зменшився. Залишились осколки», – написав він у Facebook за результатами зустрічі з підзахисним 18 січня.

За словами Бадамшина, він подавав клопотання для отримання медичної документації про стан здоров’я Василя Сороки, але отримав відмову.

Василю Сороці 27 років. Також відомо, що він є співробітником СБУ і, зі слів начальника апарату голови Служби безпеки Ігоря Гуськова, неодноразово виконував бойові завдання в районі проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

За рішенням Лефортовського суду Москви, Василь Сорока залишається під арештом в СІЗО до 26 квітня.

Раніше він та інші 23 військових заявили слідству, що є військовополоненими.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.