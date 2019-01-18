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18 Січень 2019, Київ 21:58
Новини | Суспільство

Адвокат розповів про стан здоров’я полоненого моряка Сороки, якого було поранено

Захоплені українські кораблі в Керчі в анексованому Росією Криму, 25 листопада 2018 року

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Полонений український військовий Василь Сорока потребує додаткових медичних обстежень і, можливо, хірургічного втручання, заявив його адвокат Сергій Бадамшин.

«Поранена рука не відновлюється. Набряк не зменшився. Залишились осколки», – написав він у Facebook за результатами зустрічі з підзахисним 18 січня.

За словами Бадамшина, він подавав клопотання для отримання медичної документації про стан здоров’я Василя Сороки, але отримав відмову.

Василю Сороці 27 років. Також відомо, що він є співробітником СБУ і, зі слів начальника апарату голови Служби безпеки Ігоря Гуськова, неодноразово виконував бойові завдання в районі проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

За рішенням Лефортовського суду Москви, Василь Сорока залишається під арештом в СІЗО до 26 квітня.

Раніше він та інші 23 військових заявили слідству, що є військовополоненими.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими.

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