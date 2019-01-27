У заарештованого українського моряка почали боліти зуби в холодній камері СІЗО – адвокат

Заарештований український моряк із захопленого ФСБ буксира «Яни Кару» Володимир Терещенко повідомив про зубні болі. Про це повідомила адвокат Анастасія Георгіївська.

«Володя знаходиться в старому корпусі. Там, де немає гарячої води і не ловить телевізор. Він просив про переведення в іншу камеру, але поки без результату. Домовилися, що ще раз напише про це. Тому що камері холодно: дірку в стіні одну заклали – з’явилася інша. Співкамерник – мусульманин, обвинувачений в тероризмі, російською він не говорить, комунікація з ним , що для Володі досить складно – він людина товариська», – написала захисник у Facebook.

Вона уточнила, що в п’ятницю, 25 січня, Терещенко написав заявку на лікаря через зубний біль.

«Думаю, це стрес, бридка московська вода і екологія, ну і тюремне утримання, звичайно», –- зазначила Георгіївська.

Захисник додала, що досі жодного листа моряк не отримав, хоча «його рідні, близькі та друзі пишуть йому один-два рази щотижня». Від нього сестра отримала тільки одну листівку, хоча він написав уже чотири листи. Терещенко зараз пише заяви на побачення і телефонний дзвінок.

За словами адвоката, гроші на рахунку у Терещенко «ще є».

«Володя читає книги, займається спортом. Настрій бойовий, знову все наше з ним побачення ми сміялися – він розповідає байки і добре жартує. Так що старший матрос Володимир Терещенко як завжди тримається стійко, по-молодецьки, передає всім привіт», – написала Георгіївська.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​