Денісова: кількість українців, яких планують передати бойовики, постійно змінюється

Інформація про кількість українців, яких планують передати бойовики ОРДЛО, постійно змінюється, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Інформація, яка стосується односторонньої передачі на підконтрольну уряду України територію незаконно ув’язнених громадян України, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей постійно змінюється», – написала омбудсмен у фейсбуці 21 січня.

За її словами, поки що невідоме місце перебування українців. Денісова додала, що зараз підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі. Це – КПВВ «Майорське» та маршрут Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ.

Тим часом, народний депутат від ОПЗЖ, проросійський політик Віктор Медведчук, якого в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» раніше назвали «посередником» у передачі утримуваних, заявив, що йому передають чотирьох жінок (раніше говорили про дев’ять осіб). Він додав, що ще вчора писав листа до СБУ з проханням про таку передачу на КПВВ «Майорськ».

Водночас правозахисники пишуть, що цих людей іще вчора вдень вивезли в Росію, щоб потім через Білорусь повернути в Україну літаком Медведчука. За їхніми даними, це був запасний варіант, якщо СБУ і президент Володимир Зеленський не погодяться на «Майорськ».

Вчора омбудсмен заявила, що бойовики ОРДЛО 20 або 21 січня передадуть Україні дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

Денісова також зауважила, що процес переговорів щодо обміну заморожений.

«ОБСЄ не має відношення до будь-якого обміну. Питання звільнення незаконно утримуваних (осіб – ред.) обговорюються насамперед на ТКГ в Мінську. І зараз можна сказати, що процес заморожений, нічого не відбувається», – додала омбудсмен.

16 січня в підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили, що вирішили «в односторонньому порядку» передати владі України деяких утримуваних ними ув’язнених громадян України. За їхніми словами, йдеться про групу жінок, літніх і важко хворих осіб, у яких російські гібридні сили не бачать загрози для себе.



При цьому в заяві від імені обох угруповань стверджується, що передача має відбутися «за посередництва Віктора Медведчука», про що вони повідомили його листом попереднього дня, 15 січня.



Угруповання не уточнили, в чому має полягати це «посередництво» і між якими саме сторонами, враховуючи, що передача, за їхніми ж словами, «одностороння», тобто здійснювана не в результаті переговорів із кимось.

Українська делегація в ТКГ розкритикувала роль Медведчука в поверненні українців із ОРДЛО, заявивши, що він і Росія намагаються «використати полонених у своїх політичних інтересах».

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами – на вільну територію України повернулися 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Серед звільнених – журналіст Станіслав Асєєв, спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков, викладач і публіцист Олег Галазюк.

Україна віддала 124 особи – колишніх «беркутівців», яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані в 2014 році; обвинувачених у теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення; військовополонені росіяни, колаборанти (засуджені за відповідні злочини), фігуранти кримінальних справ, пов’язаних з підтримкою російських окупаційних сил на Донбасі та з тероризмом.

Останній обмін утримуваними між Україною та російськими гібридними силами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. З полону звільнили 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14. У списках спочатку значилося 18 прізвищ, але 4 не погодилися повертатися в ОРДЛО.