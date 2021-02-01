Право на хіджаб: як у Києві відзначили Всесвітній день хіджабу (фотогалерея)

1 лютого у світі відзначають Всесвітній день хіджабу, одна з цілей якого – підтримати право жінок носити хіджаб. Це свято почали відзначати у 2013 році. Заходи, приурочені до дня хіджабу, проводяться щорічно в 140 країнах світу, щоб підтримати жінок усіх релігій, які носять хустку. Україні, включно з анексованим Кримом не є винятком, тут також відзначили день хіджабу.
Ідея створення свята народилася у мусульманки на ім’я Назмі Кхан. Її сім’я переїхала з Бангладешу до Америки, де не відмовилася від своїх релігійних переконань.
Дівчині в хіджабі доводилося терпіти нерозуміння з боку суспільства. Тому вона вирішила розповідати про історію, традиції і правильне носіння хіджабу. Пізніше вона запропонувала створити свято на честь хіджабу, щоб побороти негативні стереотипи про іслам.
Згідно з релігійними правилами, цей одяг зобов'язані носити мусульманки. Хіджаб зазвичай складається з двох частин. Боне або амірка – головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні – хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови і так фіксують. Обличчя залишається відкритим.
У Києві, в центрі міста, мусульманки в хіджабах з букетами квітів посеред дня роздавали квіти перехожим дівчатам. Так вони привертали увагу до Всесвітнього дня хіджабу.
Організатором зібрання виступила Всеукраїнська асоціація мусульманок, активістки якої і беруть участь в акції. Також в організації зазначили, що подібні заходи проходять не тільки в Києві.
До свята Крим.Реаліі згадували, чому в міграційній службі України не дозволяють фотографуватися в хіджабах, а в анексованому Криму скаржаться на зневагу до жінок.
Кримські татари неодноразово скаржилися на зневажливе ставлення до жінок в хіджабах на території анексованого півострова.
Як в Києві відзначили Всесвітній день хіджабу – дивіться у фотогалереї Крим.Реалії.
Ідея створення свята народилася у мусульманки на ім’я Назмі Кхан. Її сім’я переїхала з Бангладешу до Америки, де не відмовилася від своїх релігійних переконань.
Дівчині в хіджабі доводилося терпіти нерозуміння з боку суспільства. Тому вона вирішила розповідати про історію, традиції і правильне носіння хіджабу. Пізніше вона запропонувала створити свято на честь хіджабу, щоб побороти негативні стереотипи про іслам.
Згідно з релігійними правилами, цей одяг зобов'язані носити мусульманки. Хіджаб зазвичай складається з двох частин. Боне або амірка – головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні – хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови і так фіксують. Обличчя залишається відкритим.
У Києві, в центрі міста, мусульманки в хіджабах з букетами квітів посеред дня роздавали квіти перехожим дівчатам. Так вони привертали увагу до Всесвітнього дня хіджабу.
Організатором зібрання виступила Всеукраїнська асоціація мусульманок, активістки якої і беруть участь в акції. Також в організації зазначили, що подібні заходи проходять не тільки в Києві.
До свята Крим.Реаліі згадували, чому в міграційній службі України не дозволяють фотографуватися в хіджабах, а в анексованому Криму скаржаться на зневагу до жінок.
Кримські татари неодноразово скаржилися на зневажливе ставлення до жінок в хіджабах на території анексованого півострова.
Як в Києві відзначили Всесвітній день хіджабу – дивіться у фотогалереї Крим.Реалії.
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