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01 лютого 2021, Київ 22:05
Фотогалереї

Право на хіджаб: як у Києві відзначили Всесвітній день хіджабу (фотогалерея)

​1 лютого у світі відзначають Всесвітній день хіджабу, одна з цілей якого – підтримати право жінок носити хіджаб. Це свято почали відзначати у 2013 році. Заходи, приурочені до дня хіджабу, проводяться щорічно в 140 країнах світу, щоб підтримати жінок усіх релігій, які носять хустку. Україні, включно з анексованим Кримом не є винятком, тут також відзначили день хіджабу.

Ідея створення свята народилася у мусульманки на ім’я Назмі Кхан. Її сім’я переїхала з Бангладешу до Америки, де не відмовилася від своїх релігійних переконань.

Дівчині в хіджабі доводилося терпіти нерозуміння з боку суспільства. Тому вона вирішила розповідати про історію, традиції і правильне носіння хіджабу. Пізніше вона запропонувала створити свято на честь хіджабу, щоб побороти негативні стереотипи про іслам.

Згідно з релігійними правилами, цей одяг зобов'язані носити мусульманки. Хіджаб зазвичай складається з двох частин. Боне або амірка – головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні – хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови і так фіксують. Обличчя залишається відкритим.

У Києві, в центрі міста, мусульманки в хіджабах з букетами квітів посеред дня роздавали квіти перехожим дівчатам. Так вони привертали увагу до Всесвітнього дня хіджабу.

Організатором зібрання виступила Всеукраїнська асоціація мусульманок, активістки якої і беруть участь в акції. Також в організації зазначили, що подібні заходи проходять не тільки в Києві.

До свята Крим.Реаліі згадували, чому в міграційній службі України не дозволяють фотографуватися в хіджабах, а в анексованому Криму скаржаться на зневагу до жінок.

Кримські татари неодноразово скаржилися на зневажливе ставлення до жінок в хіджабах на території анексованого півострова.

Як в Києві відзначили Всесвітній день хіджабу – дивіться у фотогалереї Крим.Реалії.
У Києві акція приурочена до Всесвітнього дня хіджабу відбулася вже вчетверте
1 У Києві акція приурочена до Всесвітнього дня хіджабу відбулася вже вчетверте
&laquo;Сьогодні 1 лютого увесь світ відзначає день хіджабу, і в цей день мусульманки вирішили порадувати українських жінок і показати, що ми мусульманки нікому не бажаємо зла, ми хочемо добра, ми хочемо підняти їм настрій і подарувати квіти&raquo; &ndash; розповіла одна з учасниць акції у Києві
2 «Сьогодні 1 лютого увесь світ відзначає день хіджабу, і в цей день мусульманки вирішили порадувати українських жінок і показати, що ми мусульманки нікому не бажаємо зла, ми хочемо добра, ми хочемо підняти їм настрій і подарувати квіти» – розповіла одна з учасниць акції у Києві
Зимовий Київ наповнився кольорами і усмішками
3 Зимовий Київ наповнився кольорами і усмішками
Хіджаб&nbsp;&ndash; жіночий одяг, який відповідає нормам шаріату, повинен закривати тіло і волосся жінки &nbsp;
4 Хіджаб – жіночий одяг, який відповідає нормам шаріату, повинен закривати тіло і волосся жінки
 
Непокритими залишають обличчя, кисті рук і ноги нижче щиколоток
5 Непокритими залишають обличчя, кисті рук і ноги нижче щиколоток
Усмішка з-під маски &ndash; також усмішка
6 Усмішка з-під маски – також усмішка
Багато хто називає хіджаб паранджею. Але це не більше, ніж поширена помилка. Паранджею слід називати той убір, який надягають в Саудівській Аравії &ndash; він чорного кольору і закриває все обличчя, залишаючи відкритими тільки очі
7 Багато хто називає хіджаб паранджею. Але це не більше, ніж поширена помилка. Паранджею слід називати той убір, який надягають в Саудівській Аравії – він чорного кольору і закриває все обличчя, залишаючи відкритими тільки очі
Червоні троянди люблять жінки в хіджабі і без
8 Червоні троянди люблять жінки в хіджабі і без
У Києві в понеділок, 1 лютого, йшов сніг. Температура повітря вдень становила -4...-6 &deg;С.&nbsp;Але усмішки перемогли холод &nbsp;
9 У Києві в понеділок, 1 лютого, йшов сніг. Температура повітря вдень становила -4...-6 °С. Але усмішки перемогли холод  
В Україні іслам сповідує близько 1% населення (1&ndash;3&nbsp;мільонів осіб станом на 2017&nbsp;рік), більшість мусульман проживає у східних областях і в Криму
10 В Україні іслам сповідує близько 1% населення (1–3 мільонів осіб станом на 2017 рік), більшість мусульман проживає у східних областях і в Криму
Феміністки, котрі підтримують добровільне носіння хіджабу, найчастіше трактують це як знак розмаїття і вияв ідентичности
11 Феміністки, котрі підтримують добровільне носіння хіджабу, найчастіше трактують це як знак розмаїття і вияв ідентичности
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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