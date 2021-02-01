Право на хіджаб: як у Києві відзначили Всесвітній день хіджабу (фотогалерея)

2 «Сьогодні 1 лютого увесь світ відзначає день хіджабу, і в цей день мусульманки вирішили порадувати українських жінок і показати, що ми мусульманки нікому не бажаємо зла, ми хочемо добра, ми хочемо підняти їм настрій і подарувати квіти» – розповіла одна з учасниць акції у Києві