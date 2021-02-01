У Києві відзначили Всесвітній день хіджабу

На Хрещатику мусульманки в хіджабах з букетами квітів посеред дня роздавали квіти перехожим дівчатам. Так вони привертали увагу до Всесвітнього дня хіджабу, який мусульмани всього світу відзначають щорічно 1 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До акції долучилися і інші міста України.

«Сьогодні 1 лютого увесь світ відзначає день хіджабу, і в цей день мусульманки вирішили порадувати українських жінок і показати, що ми мусульманки нікому не бажаємо зла, ми хочемо добра, ми хочемо підняти їм настрій і подарувати квіти» – розповіла одна з учасниць акції у Києві.

Хіджаб –один із головних атрибутів жіночого одягу в мусульманському світі.

День хіджабу почали відзначати з лютого 2013 року. Ідея створення свята народилася у мусульманки на ім’я Назмі Кхан. Її сім’я переїхала з Бангладешу до Америки, де не відмовилася від своїх релігійних переконань.

Дівчині в хіджабі доводилося терпіти нерозуміння з боку суспільства. Тому вона вирішила розповідати про історію, традиції і правильне носіння хіджабу. Пізніше вона запропонувала створити свято на честь хіджабу, щоб побороти негативні стереотипи про іслам.

Історія носіння хіджабу йде зі Стародавнього Ірану. Згідно з Кораном, хіджаб – це покрив, завіса і захист Всевишнього. Цим пояснюється, навіщо носять хіджаб. Така хустка в мусульманстві символізує покірність і смиренність, адже жінці належить приховувати своє тіло і не виставляти напоказ свою красу – в цьому випадку чистота її душі дозволить потрапити в рай.

Хіджаб зазвичай складається із двох частин. Боне або амірка – головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні – хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови і так фіксують.

У Києві акція відбулася вчетверте.