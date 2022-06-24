Україна пропонує постачати до Німеччини електроенергію зі своїх АЕС

Україна запропонувала постачати до Німеччини свою електрику. На думку міністра енергетики України Германа Галущенка, електроенергія, яку виробляють атомні електростанції України, може допомогти Німеччині впоратися з енергетичною кризою, викликаною різким скороченням поставок російського газу.

Міністр у статті в німецькому виданні Wirtschaftswoche назвав намір Німеччини відмовитися від російських джерел енергії «геракловим завданням», і наголосив, що Київ готовий надати Берліну підтримку.

Галущенко заявив, що незважаючи на війну, українська енергетика продовжує стабільно працювати. Понад 50% електрики в Україні виробляють атомні електростанції, яких у Німеччині майже немає. З 16 березня 2022 року Україна приєдналася до загальноєвропейської енергетичної мережі і може постачати електроенергію на європейський ринок.

Міністр також зазначив, що Україна, особливо її південні регіони, є привабливими з погляду розвитку екологічно чистої енергетики – насамперед сонячної і вітрової. Він висловив сподівання, що тепер, коли Україна набула статусу кандидата в члени Євросоюзу, вона зможе активніше розвивати співпрацю з Європою в цьому напрямку.

В Україні діють чотири атомні електростанції з 15 енергоблоками. За кількістю атомних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та п’яте – в Європі.

Німеччина після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1» вирішила відмовитися від атомної енергії як небезпечної. З 19 АЕС, що діяли раніше, залишилося три; всі вони перебувають у процесі виведення з експлуатації. Їх планують вимкнути до кінця 2022 року.