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Німеччина закриває три електростанції в рамках кампанії з відмови від атомної енергетики

До 2022 року в Німеччині залишаться лише три атомні електростанції

31 грудня Німеччина відключить три атомні електростанції в рамках своїх зусиль на повну відмову від використання ядерної енергії.

За заявою влади, напередодні Нового року електростанції у Брокдорфі, Гронді та енергоблок С у Грундреммінгені будуть відключені від мережі та виведені з експлуатації.

Остаточне виведення з експлуатації займе багато років.

До 2022 року в Німеччині залишаться лише три атомні електростанції – у землях Баварія, Баден-Вюртемберг та Нижня Саксонія. Усі вони мають бути виведені з експлуатації наприкінці наступного року, що завершить поетапну відмову від ядерної енергії, ініційовану колишнім канцлером Ангелою Меркель у 2011 році після ядерної катастрофи у японській Фукусімі.

У Німеччині, як і раніше, працюватимуть два заводи з виробництва ядерного палива та тепловиділяючих елементів на експорт.

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