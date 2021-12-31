Німеччина закриває три електростанції в рамках кампанії з відмови від атомної енергетики

31 грудня Німеччина відключить три атомні електростанції в рамках своїх зусиль на повну відмову від використання ядерної енергії.

За заявою влади, напередодні Нового року електростанції у Брокдорфі, Гронді та енергоблок С у Грундреммінгені будуть відключені від мережі та виведені з експлуатації.

Остаточне виведення з експлуатації займе багато років.

До 2022 року в Німеччині залишаться лише три атомні електростанції – у землях Баварія, Баден-Вюртемберг та Нижня Саксонія. Усі вони мають бути виведені з експлуатації наприкінці наступного року, що завершить поетапну відмову від ядерної енергії, ініційовану колишнім канцлером Ангелою Меркель у 2011 році після ядерної катастрофи у японській Фукусімі.

У Німеччині, як і раніше, працюватимуть два заводи з виробництва ядерного палива та тепловиділяючих елементів на експорт.