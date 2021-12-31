Конференцію щодо глобального ядерного договору перенесли через ситуацію з коронавірусом

Велика конференцію щодо глобального ядерного договору, яка мала розпочатися наступного тижня, знову відклали через пандемію COVID-19.

Делегації зі 191 країни, що є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року (ДНЯЗ), мали зустрітися у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 4 січня після майже дворічної перерви. Але організатори вирішили відкласти конференцію через велику кількість співробітників, які захворіли на COVID-19 або перебувають на карантині, повідомляє AP з посиланням на лист ООН.

Нова дата конференції орієнтовно запланована на 1 серпня. Конференція, як правило, проводиться кожні п’ять років і спочатку була запланована на весну 2020 року.

ДНЯЗ – історичний договір, покликаний запобігти розповсюдженню ядерної зброї. Він зобов’язує країни, що його підписали, не купувати атомну зброю і допускати перевірки для з’ясування, чи ядерно-енергетичні програми не призначені для поширення. Країни, які мали ядерну зброю на момент підписання договору – Сполучені Штати, Росія, Великобританія, Франція та Китай –погодилися зробити кроки, щоб покласти край гонці ядерних озброєнь і одного разу досягти роззброєння.

ДНЯЗ є найбільш широко ратифікованою угодою з контролю над ядерними озброєннями, її не підписали лише Південний Судан, Індія, Ізраїль та Пакистан.