Росія та Білорусь втратили статус спостерігачів у Енергетичній хартії – Міненерго

Сторони Енергетичної хартії позбавили Росію та Білорусь статусу спостерігачів, повідомляє Міністерство енергетики України.

За заявою, таке рішення ухвалили на спеціальній сесії Конференції Енергетичної хартії за ініціативою України. Саме українська сторона наполягла на внесенні питання до порядку денного.

«Держава-агресор, що, порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, у тому числі в енергетичних спільнотах та організаціях», – йдеться в коментарі міністра енергетики Германа Галущенка.

Енергетична хартія – це політична ініціатива, створена з метою посилення глобальної енергетичної безпеки.