Німеччина перерахувала Україні грант на 1 мільярд євро через спецрахунок МВФ

Україна отримала грант на 1 мільярд євро від Німеччини, повідомляє Міністерство фінансів 1 липня.

«Грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні», – повідомляє відомство.

Ці кошти планують спрямувати на першочергові видатки під час воєнного стану.

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Загалом, за даними Мінфіну, від моменту запровадження воєнного стану 24 лютого Україна отримала від Німеччини 1,3 мільярда євро на підтримку фінансової системи та бюджету.

Про угоду щодо гранту повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня.

У квітні МВФ погодив відкриття спецрахунку для збору грошей на допомогу Україні. Першою допомогу запропонувала Канада, перерахувавши на цей рахунок 1 мільярд канадських доларів.