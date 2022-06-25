Україна отримає 1 мільярд євро гранту від Німеччини – угода між міністрами фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з німецьким колегою Крістіаном Лінднером про надання Україні гранту на 1 мільярд євро. Про це пресслужба українського відомства повідомляє 25 червня.

За повідомленням, сторони підписали угоду напередодні, 24 червня.

«Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану», – заявив Мінфін.

Кошти будуть спрямовані до українського бюджету через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

За словами Марченка, Київ сподівається отримати кошти найближчим часом.

«Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від Уряду Федеративної Республіки Німеччина», – цитує міністра пресслужба відомства.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабної збройної агресії Росії 24 лютого, Україна отримала від Німеччини довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 мільйонів євро для фінансування державного бюджету.