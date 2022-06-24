Євросоюз виділить Україні 9 млрд євро допомоги – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за підсумками саміту в Брюсселі Євросоюз вирішив надати Україні фінансову допомогу в розмірі дев’яти мільярдів євро.

«Україна перебуває в стані війни, і їй немає чим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення дев’яти мільярдів євро на допомогу», – цитує слова Моравецького офіційний твіттер канцелярії голови польського уряду.

Напередодні країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

Наприкінці травня ЄС скасував імпортне мито на всі товари з України на один рік. У заяві Ради ЄС йшлося про те, що завдяки цим заходам Євросоюз зможе суттєво підтримати економіку України.