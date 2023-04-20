«Петербурзький діалог» Росії та Німеччини заявив про саморозпуск

Правління німецько-російського «Петербурзького діалогу» проголосувало за розпуск проєкту з налагодження двосторонніх відносин, який працював понад 20 років. За розпуск проєкту, який у 2001 році ініціювали президент Росії Володимир Путін та тодішній канцлер ФРН Ґерхард Шредер, проголосували 32 учасники загальних зборів. Пʼятеро людей виступили проти, один утримався.

Рішення про розпуск було ухвалене ще 22 листопада 2022 року на позачерговому засіданні на запит правління «Петербурзького діалогу». «Зважаючи на злочинну агресивну війну та ворожу позицію щодо західних демократій діалог у цьому форматі більш неможливий», – повідомили в проєкті.

Форум представників двох країн проекту проводився щорічно, починаючи з квітня 2001 року, за винятком 2014 року – тоді його було скасовано через анексію Росією Криму. 2020 року форум також не відбувся через пандемію. Відтоді він більше не проводився.

Німецький оргкомітет форуму у 2021 році заявив про зупинення на невизначений час усіх двосторонніх заходів та засідань німецько-російських робочих груп. Причиною стало оголошення в Росії «небажаними» трьох німецьких некомерційних організацій.