Шредер подав у суд на Бундестаг через позбавлення його привілеїв ексканцлера

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на парламент країни – Бундестаг із вимогою відновити його привілеї як колишнього голови уряду, що відкликали у нього. Він і його адвокат упевнені, що законодавці незаконно позбавили його офісу в уряді, повідомляють німецькі ЗМІ.

У травні стало відомо, що владна коаліція у Бундестазі вирішила закрити офіс 78-річного Шредера. Бюджетний комітет парламенту вирішив, що спецзабезпечення колишніх канцлерів тепер обґрунтовуватимуть не статусом, а виконанням реальних зобов’язань, пише DW. При цьому йому залишили пенсію та право користуватися особистою охороною.

За підрахунками ЗМІ, витрати Шредера на персонал у його офісі становили близько 400 тисяч євро на рік. На нього працювало п’ятеро співробітників, а керівник офісу отримував зарплату понад 10 тисяч євро на місяць, повідомляла газета Handelsblatt.

Однак рішення закрити офіс, найімовірніше, було пов’язане з тим, що Шредер відомий своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним і розглядається багатьма критиками як лобіст його інтересів у Німеччині.

Колишнього канцлера різко критикують за відмову дистанціюватися від Путіна, зокрема, високопоставлені політики та його власна партія. У березні Шредера позбавили статусу почесного громадянина Ганновера. У травні Європейський парламент закликав включити колишнього канцлера до санкційного списку російських олігархів.

Однак прямо про це не йшлося. dpa повідомляло, що пов’язати закриття офісу з Путіним було складно юридично.