Президент Чехії: Україні доведеться піти на болючі поступки

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки для завершення війни.



«Ми говорили про зміст документів (проєкти мирної угоди - ред.) з президентом. Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб рішення було прийнятним. Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру», – сказав він на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Петр Павел каже, що також докласти «всіх зусиль для того, щоби вся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною, тому що Росія її одразу відкине».

За його словами, Росія буде відкидати мирні угоди, доки «ми не почнемо тиснути спільно – це як економічний, так і політичний тиск».

Також чеський лідер зазначив, що Європа має взяти більшу відповідальність за європейську безпеку, включно з вирішенням ситуації в Україні

«На жаль, сумний факт, що без США не буде вирішення питання війни в Україні. І це болюче для Європи, що все ж таки ключову роль відіграють Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль. Європа має взяти більшу відповідальність за європейську безпеку, включно з вирішенням ситуації в Україні…Деякі проблеми, з якими ми стикаємось, ми маємо могти вирішувати без США з розумінням відповідальності за наше майбутнє», – заявив Павел.

Раніше Петр Павел робив подібну заяву. Зокрема у березні 2025 року він заявив, що в результаті переговорів Україні, можливо, доведеться піти на певні компроміси, в тому числі територіальні.

Президент Чехії перебуває з візитом в Україні. У перший день візиту, 15 січня, Петр Павел відвідав Львів.

Це вже третій його візит до України. У квітні 2023 року, крім Києва, він також відвідав Дніпро, а торік у березні прибув із Молдови до Одеси й звідти продовжив шлях до української столиці. В обох випадках він проводив переговори з президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями.

Павел прибув до України менш ніж через тиждень після візиту міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки. Міністр, зокрема, підтвердив своєму українському колезі Андрію Сибізі, що поставки боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи продовжаться і за уряду прем’єра Андрея Бабіша, але Чехія не вкладатиме туди своїх коштів.

Раніше новий уряд ставив цю ініціативу під сумнів та загалом дотримується стриманішої позиції щодо підтримки України, ніж попередній кабінет Петра Фіали.



