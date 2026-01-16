«Вдячні Чехії за підтримку» – Сибіга привітав у Києві президента Павела

Президент Чехії Петр Павел, який відвідує Україну з візитом, зранку 16 січня прибув до Києва. На залізничному вокзалі столиці його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Цього ранку для мене було честю вітати президента Петра Павела в Києві. Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з президентом України Володимиром Зеленським для просування нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль. Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України», – вказав очільник зовнішньополітичного відомства України.

У перший день візиту, 15 січня, президент Чехії Петр Павел відвідав Львів.

Чеські ЗМІ зазначають, що це третя поїздка Павела в Україну на посаді голови держави. У квітні 2023 року, крім Києва, він також відвідав Дніпро, а торік у березні прибув із Молдови до Одеси й звідти продовжив шлях до української столиці. В обох випадках він проводив переговори з президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями.

Павел прибув до України менш ніж через тиждень після візиту міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки. Міністр, зокрема, підтвердив своєму українському колезі Андрію Сибізі, що поставки боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи продовжаться і за уряду прем’єра Андрея Бабіша, але Чехія не вкладатиме туди своїх коштів.

Раніше новий уряд ставив цю ініціативу під сумнів та загалом дотримується стриманішої позиції щодо підтримки України, ніж попередній кабінет Петра Фіали.