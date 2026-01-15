Президент Чехії прибув до України

Президент Чехії Петр Павел прибув на Львівщину з робочим візитом, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Мали важливу розмову. Пан президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером і союзником», – написав Козицький у телеграмі.

За його словами, також участь у зустрічі взяли міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

«Попереду в делегації на чолі з президентом ще низка важливих подій у нашій області. Інформуватиму про все, що можна буде з міркувань безпеки», – додав Козицький.

Він зауважив, що від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на 837 мільйонів доларів, зокрема закупила понад 3,7 мільйонів артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році – 1,3 мільйона.

Інші деталі візиту поки що невідомі.

Чеські ЗМІ зазначають, що це третя поїздка Павела в Україну на посаді голови держави. У квітні 2023 року, крім Києва, він також відвідав Дніпро, а торік у березні прибув із Молдови до Одеси й звідти продовжив шлях до української столиці. В обох випадках він проводив переговори з президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями.

Павел прибув до України менш ніж через тиждень після візиту міністра закордонниї справ Чехії Петра Мацінки. Міністр, зокрема, підтвердив своєму українському колезі Андрію Сибізі, що поставки боєприпасів в Україну у рамках чеської ініціативи продовжаться і за уряду прем’єра Андрея Бабіша, але Чехія не вкладатиме туди своїх коштів.

Раніше новий уряд ставив цю ініціативу під сумнів та загалом дотримується стриманішої позиції щодо підтримки України, ніж попередній кабінет Петра Фіали.