Британські парламентарі обговорюють Голодомор у річницю російського більшовицького перевороту

У парламенті Великої Британії 7 листопада відбудеться обговорення питання Голодомору в Україні 1930-х років.

Дата дебатів співпала з днем 100-річчя більшовицького перевороту у Російській імперії, що привів до влади режим, який влаштував геноцид українських селян.

Обговорення відбуватиметься з 14:30 до 16:00 за лондонським часом у Вестмінстерському холі окремо від парламентських дебатів у головній сесійні залі Палати громад.

За результатами цих дебатів не очікується голосування чи схвалення рішень, але там передбачена присутність представника уряду для можливих відповідей на запитання депутатів стосовно офіційної урядової позиції щодо Голодомору.

Сьогоднішні дебати ініціювала депутат від Консервативної партії Полін Латам за підтримки колег з всепартійної Парламентської групи з питань України.

Полін Латам віддавна закликає британський уряд офіційно визнати Голодомор 1930-х років в Україні геноцидом.

Вона вже була ініціатором дебатів британських депутатів на тему Голодомору у червні 2013 року.

Полін Латам каже, що дізналася про Голодомор від своїх виборців українського походження в окрузі англійського міста Дербі.

Представники Полін Латам кажуть, що ініціатива сьогоднішніх дебатів має на меті знову привернути увагу до трагедії українського народу, а також до факту, що британський уряд ще офіційно не визнав Голодомор геноцидом.

«Мені важко зрозуміти, чому Міністерство закордонних справ досі цього не робить, подаючи різноманітні виправдання», – сказала Полін Латам на обговоренні теми Голодомору, що відбулося минулого місяця у Лондоні за участі голови Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича та журналістки Енн Еплбаум, яка нещодавно надрукувала історичне дослідження Голодомору.

Книга Енн Еплбаум «Червоний голод. Війна Сталіна з Україною», що вийшла англійською мовою у Британії та США, стала приводом для додаткової уваги до історії України і зокрема злочинів сталінського режиму.

Провідний член всепартійної Парламентської групи з питань України Джон Віттінґдейл раніше висловлювався, що небажання британського уряду офіційно визнати Голодомор геноцидом пояснюється політичними міркуванням, які мали б змінитися під тиском інформації про масштаби української трагедії.