У Запоріжжі вшановують пам’ять дітей, що загинули через Голодомор

24 листопада у Запоріжжі вшановують пам’ять дітей, що загинули в будинку немовляти, де, за даними істориків, у роки Голодомору померли майже 800 дітей.

«У цьому будинку за півтора роки, з п’ятого місяця 1932 року по 11-ий місяць 33-ого, загинуло 788 дітей. Правда, в останні місяці почали писати, що в них –виснаження, але це коли почали вже народжуватися в 11-му місяці. У травні місяці 33-ого року тільки за місяць померло 126 дітей. Тут були будні «великого будівництва» – будувалась ГЕС, заводи будувались, і селяни, яких морили голодом, своїх діточок сюди привозили для того, щоб якось врятувати», – розповів запорізький краєзнавець Анатолій Пеньок, що прийшов на акцію.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вшанувати пам’ять загиблих через Голодомор дітей прийшли як запорізькі активісти, так і городяни, чиї рідні пережили Великий Голод. До колишнього будинку немовляти вони принесли квіти, колоски, солодощі й іграшки.

«Знищувалась навіть якась мораль, жалість знищувалась. Дуже багато розказано і показано про Голодомор. Хочу розказати про свою бабусю – вона дуже набожна була людина. Я ще маленька була, вона сиділа на ліжку, і крихта падала на підлогу, і вона підіймала цю крихту і клала в рота. Я їй казала: «Бабусю, ну, що ви з підлоги берете?». «Не можна дітки – це хліб», – розповіла одна з учасниць акції Валентина Яралова.

24 листопада по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.