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24 Листопад 2018, Київ 13:15
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Голодомор. Світ знав, але мовчав – відео

Голодомор. Світ знав, але мовчав – відео
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На початку 30-х у містах Радянської України базувалися консульства країн Заходу. Дипломати чи не щотижня надсилали офіційні депеші з тривожними повідомленнями про голод у більшовицькій Україні. А іноземні інженери, які працювали у Харкові, навіть зафіксували результати голоду на фотоплівку. Однак, із європейських столиць жодної офіційної заяви на підтримку українців у 30-ті так і не пролунало. Світлини ж із жертвами масового голоду в західній пресі надрукували вже після Другої Світової війни. Чому світ не помічав масштабної трагедії посеред Європи і що про це сьогодні говорять західні історики? Як селянину з Донбасу вдалося сфотографувати злочини співробітників «НКВД»? Та чому українцям не варто розвивати комплекс жертви? Про все це у документальному проекті Радіо Свобода.

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