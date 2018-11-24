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24 Листопад 2018, Київ 11:43
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Спогади свідка голодомору: як виживали – відео

Спогади свідка голодомору: як виживали – відео
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У 1932-33 роках її родину від голодної смерті врятувала мамина скриня із посагом. Срібло, спідниці та кожухи – усе обміняли на їжу. Однак одну річ родина зберігала навіть у найголодніші дні – вишиванку. Під час Голодомору Анастасії Гулей було усього 8 років, однак вона і досі пам’ятає опухлих та оскаженілих від голоду односельців. Голодомор вона називає «репетицією» перед ув’язненням у таборах смерті «Аушвіц» і «Берген-Бельзен» під час Другої світової війни. Про те, що довелося пережити у часи штучного голоду Анастасія Гулей розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

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