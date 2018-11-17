Депутати Європарламенту закликали Amazon відмовитися від продажу символіки СРСР

27 депутатів Європейського парламенту у відкритому листі закликали главу компанії Amazon Джеффа Безоса відмовитися від продажу товарів із радянською символікою. У листі йдеться, зокрема, про футболки, костюми, прапори і пам’ятні сувеніри.

Ініціатором написання листа став литовський депутат Антанас Ґуоґа, який і раніше висвітлював цю проблему у своєму Facebook.

Депутати вважають, що поширення цієї символіки компанією, яка є одним із лідерів світової інтернет-торгівлі, ображає пам'ять жертв радянського режиму.

У листі парламентаріїв зазначається, що загальна кількість жертв радянського режиму обчислюється 60 мільйонами, а депортації і заслання в СРСР зазнали ще 10 мільйонів людей. Репресовані жили в «нелюдських умовах, працюючи примусово і страждаючи від голоду і психологічного тиску».

У вересні найбільша американська мережа оптової та роздрібної торгівлі Walmart заявила про припинення продажів одягу із зображеннями серпа і молота - після аналогічних закликів, отриманих від покупців.

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