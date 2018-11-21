Поліція розслідує 5 кримінальних проваджень через блокування доріг

Поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій, інформує офіційний сайт Національної поліції України. Згідно з повідомленням, слідчі дії відбуваються в рамках статті 279 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

«Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях. Застерігаємо: у випадку порушень законодавства України до порушників будуть застосовані передбачені законодавством заходи поліцейського примусу», – інформує поліція.

«Ліберальна лояльність до «євробляхерів» закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших. Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори – жорстко», – попередив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у мережі Twitter.

Зранку 21 листопада Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що «акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту» тривають у Волинській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори. Вони вимагають зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції відбуваються по всій країні, часто їхніми складовими є перекриття доріг.

8 листопада парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників. Депутати Верховної Ради 21 листопада відмовилися скасувати своє попереднє рішення щодо схвалення в другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на так званих «єврономерах».

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