Зеленський пропонує Раді знову відтермінувати штрафи для власників «євроблях»

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді на позачерговому засіданні 18 липня розглянути законопроект, який передбачає відтермінування на 90 днів штрафів для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, повідомив 17 липня заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

«Законопроект з’явився у порядку денному президента нещодавно, під час однієї з регіональних поїздок. До нього звернулося багато людей. Вони фізично не встигають розмитнити автомобілі. Не всі в нашій країні, на жаль, є достатньо заможними, щоб їздити на нових автомобілях. Протягом 90 днів новий парламент і уряд запропонують механізми, яким чином нарешті врегулювати цю проблему», – сказав він.

Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 24 серпня.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Рябошапка додав, що, за інформацією Мінінфраструктури і МВС, в Україні на даний час – приблизно 600-800 тисяч автомобілів, які досі не розмитнені й перебувають на іноземній реєстрації.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.