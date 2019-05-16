Рада продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах

Верховна Рада України на засіданні 16 травня продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах ще на 90 днів.

Народні депутати 236 голосами ухвалили закон, яким відтермінували запровадження штрафів за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Власники автомобілів на європейській реєстрації сьогодні другий день вимагали біля будівлі Верховної Ради продовження пільгового періоду для розмитнення авто.

16 травня між активістами та правоохоронцями сталася сутичка після спроби перекрити рух на вулиці Грушевського.

Пільговий період для розмитнення авто мав закінчитися 24 травня, після чого штраф за керування автомобілем з іноземною реєстрацією мав складати 170 тисяч гривень.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.