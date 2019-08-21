Зеленський і новообрані депутати мають намір врегулювати ситуацію з «євробляхами» – Володимир Мартиненко

Гості програми «Ваша Свобода»: голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко; співзасновник ГО «ЄвроАвтоСила» Олександр Чернявський

Сьогодні, 21 серпня, останній день, коли в Україні не штрафують водіїв нерозмитнених авто на європейських номерах, на так званих «євробляхах». Почнуть діяти вже нові штрафи за перевищення терміну перебування таких автівок на території України. Можуть бути досить серйозні наслідки, аж до конфіскації машини. Водночас раніше президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо відкладання дати початку застосування таких штрафів. Чи готові «євробляхери» до розмитнення авто?

Олександр Лащенко: Пане Чернявський, ви розмитнили свою машину?

Ми боролися 3 роки, щоб мати можливість розмитнювати автомобіль доступно, а до цих пір цього не отримали. Розмитнення зараз складає 200-300%

​Олександр Чернявський: Ні. Причина нерозмитнення – ми боролися 3 роки за те, щоб мати можливість розмитнювати автомобіль доступно, а до цих пір цього не отримали. Розмитнення зараз по найдоступніших автомобілях складає 200-300%. Наприклад, у мене Renault Laguna 2003 року, при тому, що воно коштує 1300 євро, за нього потрібно заплатити тільки митних платежів 2600 євро. Люди хочуть заплатити гроші, але дайте доступні ставки, як це має бути в європейській країні.

Найближче, що можемо зробити для доступності розмитнення, то це прибрати акциз. Це дасть змогу зменшити платежі до всього декількох головних податків – ПДВ та мито. 20% і 10%, загалом 30%. Плюс буде військовий збір, пенсійний збір, реєстрація. І загалом це буде десь 35%. Це те, що можна дуже швидко зробити, і те, що люди готові заплатити.

– Пане Мартиненко, вже завтра, 22 серпня, можуть патрульні зокрема прямо на місці виписувати штрафи, якщо побачать, що власник певного автомобіля досі не розмитнив машину на європейських номерах?

Санкції вступають в дію вже з 22-го числа. І Зеленський говорить про те, і багато хто з тих, хто є у новій Верховній Раді, що треба ситуацію врегулювати

​Володимир Мартиненко: Є чинне законодавство, згідно з яким санкції вступають в дію вже з 22-го числа. І другий момент – треба міняти законодавство. І Зеленський говорить про те, і багато хто з тих, хто є у новій Верховній Раді, що треба напрацьовувати законопроект і вносити зміни для того, щоб ситуацію врегулювати. Для мене насправді є трошки питанням. Законопроект буде трошки пізніше, ніж 22-ге число. І якраз ось ця часова відстань...? І законопроект не можна внести у перший день роботи Верховної Ради, не розглянувши в комітеті, на голосування і в той же самий день підписати. Є регламент Верховної Ради.

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Завтра почнуть діяти санкції. Санкції від Нацполіції – перше керування впродовж року – 8500 гривень. І друге керування впродовж року – це 17 тисяч гривень

На сьогодні є вже ситуація, коли завтра почнуть діяти санкції. Санкції діляться на дві частини. Перша – це санкції від Нацполіції, те, що вони мають робити. Це перше керування впродовж року – 8500 гривень. І друге керування впродовж року – це 17 тисяч гривень. А друга частина – це є те, що роблять органи митниці. Там штрафи сягають аж до 170 тисяч, якщо переходить за найбільший термін, за більш ніж 30 днів. За митним законодавством, товар, який завезений в Україну з порушенням митних вимог, є контрабандою. Відповідно він конфісковується на користь держави. Величезна проблема створена цією розбіжністю у законодавстві. І з цією проблемою треба боротися. Але треба боротися покроково і вже.

Треба обов’язково вийти на ситуацію, щоб зробити так, щоб цих автомобілів до ухвалення закону не було на дорозі, щоб не було підстав у поліції штрафувати. Бо вони зобов’язані штрафувати, бо поліцейський не може не виконувати закон. Бо далі буде покарання поліцейського відносно цієї структури. Ми до цього прийшли на круглому столі...

Верховна Рада, я впевнений, цей закон ухвалить... Ми зараз акцентуємо увагу на європейських номерах, давайте не забувати, що частина східної України їздить на російських номерах!

– Пане Чернявський, були попередні акції, у Києві зокрема, «АвтоЄвроСили». Готуються зараз якісь акції?

Люди не мали змоги розмитнити, тому що замість трьох місяців пільгового періоду дали два, а насправді ще менше через технічні проблеми, які сама влада визнала

​Олександр Чернявський: Наголошу, що не всі люди мали змогу розмитнити автомобілі. Якщо у тебе мікроавтобус чи автомобіль типу «Пиріжок», як його називають в народі, Renault Kangoo, людина фізично не має змоги його розмитнити. По-друге, люди не мали змоги розмитнити, тому що замість трьох місяців пільгового періоду дали два, а насправді ще менше через технічні проблеми, які сама влада визнала.

Щодо законності, підкреслюю, що всі автомобілі, які заїхали сюди, є на обліку як в митниці, так у прикордонних органів. Зараз стоїть дуже проста задача – у влади, у Зеленського, у команди більшості парламенту є політична воля, щоб люди розмитнили це доступно. І саме головне – люди це хочуть зробити. Питання тільки стоїть – коли це все буде зроблено? Це 12 днів. Питання не у відстрочці як такій. Нам потрібна ця відстрочка, щоб закон ухвалити. І навіщо якісь акції, коли влада чує людей? Відсутня потреба у цьому.

Якщо поліцейські чи митники вирішать «нагрітися» на цій ситуації, будуть конфліктні ситуації. Ми рекомендували у ці дні не виїжджати на дороги

Єдине, що якщо якісь поліцейські чи митники вирішать «нагрітися» на цій ситуації, звичайно будуть якісь конфліктні ситуації. Ми заради цього рекомендували по можливості у ці дні не виїжджати на дороги. Але немає законних підстав у поліції, щоб перевіряти просто так транспортні засоби.

– Пане Мартиненко, на сьогодні скільки таких автомобілів залишилося? Сотні тисяч?

Володимир Мартиненко: Відносно того, «якщо поліцейський чи митних схоче нажитися» – у них є законні підстави. Вони не наживаються, вони виконують дію закону. Нажитися може той, хто закон порушує.

У нас є питання відносно тих автомобілів, які зареєстровані на так звані «фірми», які зняті з обліку в Європі. Просто немає документів, немає підстав. Якщо автомобіль виїжджатиме, все рівно поліцейський не зможе його не зупиняти. Ми не говоримо про обмін даними з митницею, про якісь інші дії, підстава є. Бо підстава – якраз керування цим транспортним засобом на інших номерах. Давайте почекаємо 12 днів чи ще скількись і не будемо створювати підстав до моменту прийняття цього закону.

Ми користуємося різними зовсім цифрами. За моїми підрахунками, їх (завезених автомобілів на європейських номерах – ред.) є в районі 10 тисяч. За підрахунками організацій, які займаються цими автомобілями, їх є близько 700-800 тисяч. Кількість їх насправді набагато зменшилася. Точні цифри може дати митниця. Але всі автомобілі, які перетинали кордон, у тому числі «пересічники» так звані, які на 5 днів заїжджали на територію України, так само рахувалися. І це дуже сильно впливало на цифри.

Коли ми доходимо до прийняття чи до реалізації якихось нормативних документів, ініціатором яких була, до речі, ГО «АвтоЄвроСила», я ще тоді говорив: закон популістський, він діяти не буде. Тепер виходить знову та ж сама організація, яка ініціювала цей закон, каже: закон поганий.