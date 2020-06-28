Чільник Верховної Ради пояснив своє ставлення до «євроблях»

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція «Слуга народу») в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив своє ставлення до проблеми так званих «євроблях», тобто автомобілів із іноземною реєстрацією, найчастіше країн Європейського союзу, що ввезені в Україну і використовуються в державі на порушення законних норм, без належного оформлення.

Як сказав він у «Суботньому інтерв’ю», він був одним із тих, хто проголосував за продовження терміну оформлення цих автомобілів відповідно до вимог закону.

«І тоді, коли я голосував, я сам особисто (і зараз я говорю виключно від себе) дав слово, що я більше не буду голосувати за продовження мораторію. Тому що я глибоко переконаний, що в державі повинні бути створені правила, єдині для всіх. І ми не можемо створювати для когось більш пільгові умови, а для когось менш пільгові. Був створений певний період, був наданий строк. Може, є якісь нюанси, які пов’язані з процедурами, але можливості були створені», – сказав Стефанчук.

«Закон повинен бути рівний для всіх. І ми повинні сформувати саме суспільство рівних можливостей. А рівні можливості – це не тільки рівні права, але й рівні обов’язки. У нас не повинно бути більше таких речей, коли одні платять за інших. Тому що суспільство – це все одно якщо десь у когось забирають, у когось воно прибуває. Тому ми все-таки повинні створити суспільство рівних можливостей», – додав він.

Коментуючи те, що днями група народних депутатів зареєструвала відразу три законопроєкти з приводу пільгового розмитнення «євроблях», Стефанчук пояснив свої слова, що надалі не буде голосувати за послаблення режиму оформлення таких авт: «Знову ж таки, ще раз підкреслюю, що це стосується тільки мене. Якою буде позиція фракції? Я не знаю. Але я для себе це питання вирішив. Я один раз проголосував, тому що тоді була критична ситуація. Можливість була створена. Більше за продовження я голосувати не буду».

Раніше уряд України і Верховна Рада, вже в її нинішньому складі, з більшістю від партії «Слуга народу», кілька разів ухвалювала продовження терміну належного оформлення «євроблях» і відкладала запровадження штрафних санкцій за порушення законодавства в цій галузі.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» або транзиту і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

Іще восени 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.