В уряді назвали пункти пропуску на кордоні, де власники авто на «єврономерах» блокують рух

Рух на кордоні ускладнений на 11 пунктах пропуску, повідомив Кабінет міністрів України.

Відповідно до даних уряду, рух ускладнений на пунктах пропуску «Устилуг», «Ягодин», «Доманове» (Волинська область), «Рава-Руська», «Шегині», «Грушів», «Смільниця», «Краківець», «Угринів», (Львівська область), «Малий Березний» та «Солотвино» (Закарпатська область).

«Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску», – пояснили в уряді.

Згідно з повідомленням, Державна прикордонна служба посилила заходи безпеки, додаткові сили продовжують «перебувати в готовності».

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують пункти перетину на кордоні з 25 листопада. Вони протестують проти законів, що стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах.

Обидва документи підписані 23 листопада президентом і набрали чинності 25 листопада 2018 року. За повідомленням Державної фіскальної служби, «громадяни України мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, у режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких авто на митну територію України з метою вільного обігу».

Учасники протесту оголосили безстрокову акцію.