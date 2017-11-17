Аваков: питання автомобілів з іноземною реєстрацією треба негайно врегулювати

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає невідкладним врегулювання проблеми автомобілів з європейської реєстрацією, які тривалий час перебувають в Україні.

«Це теж система безпеки. В цьому контексті чим менше буде машин з іноземною реєстрацією «на постійно» їздити тут, тим безпечніше для нас… Як цей процес забезпечити – це питання фіскальної служби, яка має запропонувати відповідні механізми», – сказав міністр в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

За даними Державної фіскальної служби, станом на 1 листопада 2017 року на території України перебуває понад 383 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, зокрема з порушенням терміну – понад 236 тисяч автомобілів.

Уряд у поданому до парламенту 14 листопада законопроекті №7286 пропонує встановити, що особисті транспортні засоби, тимчасово ввезені в Україну більше ніж на 90 днів, протягом 10 робочих днів підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів і номерних знаків країни їх реєстрації.

При цьому порядок поставлення на облік таких автомобілів визначатиме сам уряд. Крім цього, авто необхідно попередньо застрахувати в Україні на час його перебування в країні. Передбачається також створення реєстру зареєстрованих авто на іноземних номерах.