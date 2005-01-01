«Євробляхи»: як це відбувається в Україні та ЄС

Акциз же зменшили, чому українці купують «євробляхи»? У 2016 році акцизні ставки на імпорт автомобілів в Україну дійсно суттєво знизилися. Якщо популярне до ввезення вживане авто Renaut Megane 2013 року випуску у Литві коштує 4680 євро, то розмитнення його в Україні зараз обійдеться у 1560 євро, тоді як до введення знижок це коштувало б 3907 євро. Втім, українці воліють купити більш дешеві авто, які є старшими. Таж сама згадана модель, але 2005 року випуску, продається в Литві за 2042 євро, але імпортувати її в Україну неможливо. Законодавчо встановлені обмеження: розмитнити в Україні можливо лише автомобілі з екологічним стандартом «Євро-5», які випускаються з 2010 року. Тож законно ввести старші авто неможливо за будь-який кошт. Українці знаходять лазівки у законодавстві, аби провезти автомобілі на іноземних номерах для постійного користування в Україні та одночасно вимагають у влади ухвалення нових законів, які полегшать розмитнення і легалізацію. Опитування: що робити з автівками на іноземних номерах?

Чому «поляки» та «литовці»? Старі авто стікаються з усієї Європи до Польщі, Латвії та Литви. Якщо в зоні Євросоюзу середній вік авто 10,7, то в цих трьох країнах 16-17 років. Старші вживані автівки коштують дешево, що приваблює українських покупців. Тож у цих країнах зорганізувались підприємства, які «допомагають» оформити авто для громадян України на компанію (наприклад, литовську), а покупцеві надають довіреність і документи, за якими начебто покупець працює на цю компанію. Це одна зі схем, яку використовують у цій сфері, втім, жодна з них юридично не надає покупцеві права власності на автомобіль. З метою здешевлення автомобіля деякі фірми намагаються уникнути сплати податків всередині Євросоюзу. Представники латвійської Асоціації автоторговельників зазначають, що взагалі 80% вживаних авто в Латвії продаються нелегально. Їх купують в Німеччині, а потім продають від імені фіктивних підприємств, не сплачуючи податок на додану вартість. Служба державних прибутків Латвії виявила кілька схем торгівлі автомобілями через крупний інтернет-портал без сплати податків і закрила його. За однією з найбільших схем виявлено близько 700 випадків продажу автомашин, збиток від якої в податковій сфері склав приблизно 500 тисяч євро. «Пікет на єврономерах»: власники машин із іноземною

реєстрацією протестували в Києві

За безцінь в Україну – який сенс? Користуватись старим автомобілем в Європі дорожче, ніж придбати новий. З кожним роком екологічний податок для такої машини буде все більшим, як і страхування, без якого неможливо використовувати авто. В Німеччині одні з найвищих екологічних податків. Близько 1,5-2 тисячі євро на рік може обійтися користування старою автівкою. В Чехії уряд спочатку не дозволяв імпортувати автомобілі старші за 7 років, але згодом запровадив податок, який зробив невигідною таку ідею – приблизно 500 доларів додається до інших витрат з оформлення автомобіля.

Що з розмитненням в Європі? В країнах ЄС діють особливі правила щодо користування автівками на реєстрації не своєї країни. Вільно пересуватися країнами ЄС можна протягом 6 місяців без реєстрації та сплати податків. В інакшому випадку – доведеться просто зареєструватися і сплатити податки, які встановлені в цій країні: в середньому в межах 400-600 євро. У Литві, наприклад, немає податку при перереєстрації автівки і умови користування автомобілем з європейською реєстрацією в країні досить лояльні. Якщо ви є громадянином країни-ЄС і хочете купити машину в інший країні Єврозони, то сплатите (чи повернете собі) різницю у ПДВ в цих країнах. Митне оформлення для автомобілів з інших країни (поза зоною ЄС) разом із ПДВ обійдеться в середньому у 30-40% від вартості транспортного засобу, але слід враховувати, що національні законодавства все ж відрізняються. До того ж, в європейських країнах сплачують дорожні податки, податок при реєстрації та екологічні податки. В будь-якому разі в європейських країнах законодавство побудоване таким чином, що економічно не вигідно ввозити автомобіль з країн, які не входять до ЄС, тим більше, якщо він старий. Таким чином європейський виробник захищений від американського чи японського автопрому. Однак у 2016 році було імпортовано близько 3 мільйонів автівок: переважно з Туреччини, Японії та Південної Кореї.

Лазівки в європейських законах теж є, то як вирішують? Раніше латвійці часто їздили на авто з литовськими чи естонськими номерами. Пов’язано це з тим, то в Литві и Естонії техогляд проходять раз у два роки, а в Латвії раз на рік, отже, слід щороку платити дорожній податок. Тож в Латвії дозволили їздити на авто, зареєстрованому в іншій державі, коли за кермом перебуватиме житель Латвії, за сплати мита: за добу – 10 євро, місяць – 250 євро, рік – 1000 євро. Штраф за порушення – до 400 євро. Річна сума мита зрештою робить невигідним постійне використання авто з номерами іншої країни.