«Коло на нейтралці». Як білорусів масово використовують для ввезення «євроблях» в Україну

Непрозоре ввезення до України автомобілів на європейських номерах стало джерелом доходу для цілого прошарку нечистих на руку бізнесменів, які відкрито діють на очах українських митників. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) вирушили на Волинь, щоб дослідити, як на практиці відбувається масовий в'їзд нерозмитнених авто, та викрили цілу схему, в якій задіяні не лише українські громадяни, але і незаможні білоруси – мешканці прикордонних сіл. Прямо напередодні виходу цього розслідування, голова Волинської митниці Віктор Кривицький, через яку проходять ці схеми, пішов на підвищення: тепер він – тимчасовий виконувач обов’язків заступника голови всієї ДФСУ за митним напрямком. Та чи є йому чим пишатися?

В останні роки на українських вулицях значно побільшало автівок із європейською реєстрацією: Польща, Литва, Німеччина, Болгарія, Чехія... Автомобілів із державними номерними знаками цих країн заїхало до України найбільше.

Значна частина їхніх власників – не іноземці, а українські громадяни, які віддали перевагу їзді на закордонних номерах. Основних причин такої ситуації дві.

Перша – бажання зекономити, адже наразі всі збори при розмитненні європейської автівки в Україні можуть обійтися у чималу суму. Друга полягає у тому, що розмитнити старі, а отже, дешевші автівки нині не можна, на відміну від тих, які були випущені після 2009 року та відповідають екологічному стандарту «Євро-5».

Що дозволяє українське законодавство?

Існує два основні шляхи ввозу до України автівок з іноземною реєстрацією: в режимі транзиту або ж в режимі тимчасового ввезення.

У першому випадку автомобіль може без порушень пробути в Україні від 5 до 10 днів, після чого йому потрібно знову перезаїхати через пункт пропуску. У такий спосіб завезти в Україну машину може як іноземець, так і українець. Цей варіант нерідко використовують жителі прикордонних областей.

А от у режимі тимчасового ввезення авто з іноземною реєстрацією може перебувати в Україні до одного року. За українським законом, його можуть використовувати лише ті громадяни, які завезли, вони також не мають права використовувати ці автомобілі для підприємницької діяльності, розкомплектовувати та передавати у володіння, користування чи розпорядження іншим особам.

Цікаво, що положення Митного кодексу України частково суперечить Стамбульській конвенції про тимчасове ввезення, до якої Україна приєдналась у 2004 році. Якщо Митний кодекс дозволяє користуватись автівкою лише тій особі, яка її завезла, то стаття 7 Додатку С Стамбульської конвенції передбачає, що «транспортнізасоби приватноговикористання можуть використовуватисьтретіми особами, які мають належний дозвіл користувачаправа на тимчасове ввезення. Кожна Договірна Сторона може дозволити таке використання особою,яка постійно проживає на її території, зокрема якщо вона використовує його від імені і згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення».

Утім, ввозячи автівки на єврономерах до України, громадяни нерідко відходять від правил. Наприклад, заїжджають в режимі транзиту, але не виїжджають з неї у визначений термін – до 10 днів. За це передбачений штраф у 8,5 тисяч гривень.

«Штраф за порушення митного (кодексу – ред.) – його сплатив, і все. В принципі, сплата його при перетині кордону, тобто, сплачу – і все, і більше ніяких наслідків немає, згідно з чинним законодавством», – пояснює власник автівки на єврономерах Микола Маклуха.

Станом на 1 травня 2018 року, за даними Державної фіскальної служби, в Україні перебувало понад 315 тисяч авто з іноземною реєстрацією. Більше від третини – 125 тисяч – із порушенням терміну перебування.

Ввозити авто на рік вигідно лише іноземцям, оскільки вони не повинні сплачувати митні платежі. Тож не дивно, що у схемі при ввезенні на рік автівок із закордонною реєстрацією нерідко виникає додаткова ланка у вигляді громадянина іншої країни.

«Схеми» знайшли в інтернеті багато оголошень про продаж завезених на рік авто і вирішили дослідити, як для українців їх завозять громадяни інших країн та які порушення при цьому виникають. Для цього вирушили на Волинь.

«Затьмарення» на Волинській митниці

Один із можливих шляхів ввезення автівок на єврономерах – пункти пропуску Волинської митниці Державної фіскальної служби.

Схема працює так. Автомобіль з території Євросоюзу в режимі транзиту заїжджає в Україну, наприклад, через пункт пропуску «Ягодин» у Волинській області, що на кордоні з Польщею. У такому статусі має право перебувати в країні максимум 10 днів. За цей час авто їде на інший пункт пропуску, наприклад, «Доманове», вже на кордоні з Білоруссю. І тут починаються цікаві речі. Авто виїжджає з України, однак не в’їжджає в Білорусь. На нейтральній території в автомобіль сідає громадянин Білорусі, який має довіреність від власника авто. Він заїжджає в Україну, виходить з авто і невдовзі, іноді пішки, повертається до Білорусі. Автомобіль залишається у користувача-українця, який також отримує довіреність від власника.

Поширеність такої схеми підтверджують продавці автівок на луцькому авторинку. Спілкуємось із тим, хто намагається продати старенький «Мерседес»:

– Сам особисто приганяю, ставлю на облік.

– А на кого вона поставлена на облік?

– Вона поставлена на прибалтійця, не на фірму.

– А як вона загнана?

– На рік, на білоруса. Все, без питань, через рік я виганяю вам. Свої машини я виганяю.

– А як це все відбувається? Тобто, коли купуєш машину тут, виходить довіреність же на білоруса, ні?

– Я вам даю безпосередньо від хазяїна довіреність..

– Ви кажете, білорус заганяв. А в чому тоді його роль? На нього теж щось оформлене?

– Просто він загнав на рік – і все. Формально.

​Інший продавець розповів про схему детальніше:

«Заїхала з Ягодина і одразу ж поїхала на Білорусь. Тобто, транзитом виїжджаємо, оформляємо документи, заїжджаємо, рік часу маємо офіційно їздити.

Ви дзвоните до мене. Я вам даю телефон цієї людини, яка оформлювала на митниці, він попередньо шукає цього білоруса, на якого оформлена машина, і просто-напросто виїжджаєте. Ви під’їжджаєте до кордону, він оформляє вам всі документи.



Це є «рєшали»​, які роблять. Люди, які отримують за це певні кошти, які заносять туди, куди треба, оцих 400 доларів, платять білорусу і все решта.



Ваша задача буде просто під’їхати до кордону, він приїде, з вами сяде, переїде з вами кордон, зробить повністю всі документи, потім заїдете через Білорусь. На територію Білорусі ви не потрапляєте…У транзитній зоні ви розвертаєтесь, і все, вам садять білоруса того, ви заїжджаєте з документами, він забирає документи і йде. Якщо немає черги, півгодини це може займати».

Пояснюють, що цю процедуру треба повторювати раз на рік, щоб продовжити право їзди:



– А скільки коштує перезагнати авто?

– 400 доларів.

– Тобто, та сама людина може перезагнати?

– Якщо знайдемо ту саму, то буде дешевше.

– А може перезаганяти не та сама людина, чи що?

– Можемо того самого білоруса не знайти, то треба буде іншого.

На кордоні між Україною та Білоруссю на пункті пропуску «Доманове» журналісти «Схем» стали свідками однієї з вищеописаних схем на власні очі.

Спочатку мікроавтобус на литовських номерах проїхав з України у бік Білорусі, але вже за кілька годин він успішно повернувся в Україну.

​20 доларів винагороди для білоруса

Хто ці білоруси, які погоджуються брати участь у схемі, котра дозволяє українцям їздити на нерозмитнених автомобілях і яку вигоду вони з цього мають?

Від джерел на митниці «Схеми» отримали дані за кілька місяців щодо ввезення громадянами Білорусі автомобілів на литовських і польських номерах до України. Нерідко це – жителі сіл та невеликих міст неподалік від кордону з Україною.

Так, за даними отриманими «Схемами», лише за травень 2018 року через митний пост «Доманове» (Волинська область) заїхало майже 3000 тисячі нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією, за кермом яких були саме громадяни Білорусі.

Колеги з білоруської редакції Радіо Свобода проїхалися за адресами декількох людей в різних населених пунктах, які нібито в’їжджали на авто до України в режимі тимчасового ввезення.

За даними джерел «Схем» у ДФС п’ятеро людей із одним прізвищем з білоруського села Федори Брестської області у травні 2018-го заїжджали до України, кожен – на окремому авто. Однак, деякі з них переконують, ніби взагалі ніяких автомобілів до України не ввозили, попри наявність інформації про це в українських державних базах.

– У мене взагалі і прав немає, і взагалі, я і не мрію про них.

– Немає у Вас ніякої машини?

– Немає, і не було. І фінансів навіть немає.

– Тобто, ніяких машин? Ні Audi, ні Volkswagen?

– Ні! Та он сусідку спитайте, був у мене мотоцикл хоч якийсь. Ось одні велосипеди. Ось те, що я маю.

– А в Україні колись були?

– Я був лише тут, на Удрицьку. Але це ми їздимо просто за покупками.

​Заперечив свою причетність до перегону автомобілів на єврономерах і житель села Заостровеччя, дані якого містяться в українській базі про перетин кордону:

– Ні, нічого не перевозили.

– Ніколи не переганяли машину, ніяку?

– Ні.

– Просто нам сказали, що Opel Astra – у Антона Анатолійовича.

– Ні, ніякої машини у нас немає. Де ви у дворі бачите?

​Та частина білорусів визнає: машини до України вони все ж ввозили. Серед таких – мешканець білоруського села Заритово.

– Нехай перебуває машина. Головне, що не я. Я ж тут.

– А Ви на ній не їздите?

– Звісно,ні.

– А переганяли її туди?

– Було діло, продав машину туди.

– Ви її туди продали? Зрозуміло. І ви більше нею не користувались та не їздили на ній?

– Ні.

– А Ви розумієте, що це не зовсім правильно?

– Мікрофон вимкніть.

​А от житель села Заостровесся навіть погодився розповісти деталі цієї схеми.

«Я просто брав паспорт. Там таксист брав, людей шість із собою. Там з нашого села людей 40-50 вже їздили. Мені просто зателефонували, сказали: хочеш заробити 20 доларів? «Звісно, – кажу: – А що треба?» Нічого, тільки паспорт, щоб не було там ні судимості, нічого. Кажу: «Все нормально. У мене робота є, працюю, як належить, на державному підприємстві». Грошей, думаю, 20 доларів не завадить. Я поїхав. Нас розсадили по різних машинах. Як він сказав, це можна робити лише раз на рік», – розповів він.

​«Іноземні» нотаріуси та недійсні номерні знаки

Цікаво, що траплялось навіть ввезення автівок з європейською реєстрацією за підробними документами буцімто від іноземних нотаріусів. Такі випадки виявляли і прикордонники, і самі митники, зокрема, на пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці.

Як зазначає речних Держприкордонслужби Олег Слободян, виявлення цієї схеми та її вивчення тривало більше від півроку.

«Було викрито схему, коли зловмисники, використовуючи практично повний пакет підробних документів, завозили автомобілі польської реєстрації і за такими ж підробними документами потім реалізовували автомобілі вже на території України.Задокументовано 47 таких епізодів, але це ще не кінець, слідство ще триває. Зараз по справі проходить 9 осіб, двом із них вже вручено підозру», – пояснює він.

Цікаво і те, що частина автомобілів із литовською реєстрацією були ввезені в Україну із недійсними номерними знаками. Такі авто «Схеми» помітили і на авторинку, і на сайтах з продажу машин.

Перевірити це можна на сайті литовського державного підприємства Regitra просто за номерним знаком та ВІН-кодом автівки. У частині випадків, навпроти категорії «Державний реєстраційний номерний знак для участі у громадському дорожньому русі» стоїть позначка – «недісний». Самі продавці проблем у цьому не вбачають.

«Дивіться, я на кордоні заїжджав, мене зупиняли вже три рази поліцейські. Ось я страховку зробив, яка діє на рік, ніяких питань не виникало. Мені самому було цікаво. Зрозуміло, що це не 5-денна, це на рік загнана», – каже нам один.

«Не знаю, не може такого бути. Він сам заганяв, він там з трала зняв її і зразу поставив на литовську. Вона на Київ їздила, в Києві зупиняли, хоч би що там», – розповідає інший продавець.

У відповідь на лист «Схем» у литовському держпідприємстві відповіли, що автівки з недійсними литовськими номерними знаками не можуть брати участі у громадському дорожньому русі через відсутність дійсного страхування та техогляду, тож керування таким авто є порушенням.

«За керування автомобілем з недійсними номерними знаками може бути призначене покарання, яке саме – визначається у кожній країні окремо. Транспортні засоби з недійсними номерними знаками… можна перевозити лише на автовозі», – пояснили у фірмі.

Митники-контролери. Непрофесіоналізм чи навмисна «байдужість»?

Непрозоре ввезення автівок в Україну неминуче призводить до корупції серед працівників митниці. Адже хіба вони можуть не бачити випадків, коли машини на єврономерах завозять білоруси, які одразу ж залишають Україну пішки? Чому вони заплющують на це очі? У судовому реєстрі зафіксовано лише кілька вироків щодо митників, які нібито отримували кошти за безпроблемне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Волинську митницю очолює Віктор Кривіцький. Значну частину кар’єрного шляху він пройшов у податкових органах Вінниці, як і виконувач обов’язків голови всієї Державної фіскальної служби України Мирослав Продан. На час підготовки сюжету до ефіру номери Кривіцького були відключені. На повідомлення у месенджері він не відповів.

У самій Державній фіскальній службі запевняють, що кожного разу перевіряють транспортні засоби, які перетинають кордон України.

«Перевіряємо ми їх шляхом запитів на інші країни, і ці запити митниця не має право перевіряти напряму. Ми кожного разу працюємо через міжнародні угоди, а тому залучаємо ДФС та МЗС. Як тільки транспортний засіб заїжджає на митний пост, він там може перебувати максимум 4 години, що ми можемо там затримати і подивитись. Але інколи буває так, що відповідь приходить за два тижні, три тижні після того, коли ми його дали. І в цьому випадку ми не маємо права тримати людину так довго. Волинська митниця масовість цих порушень фіксує останні два роки точно. І ми кожного разу кажемо про те, що митниці бракує повноважень, щоб навести порядок у цій сфері», – зазначає речниця Волинської митниці ДФСУ Валентина Черниш.

У ДФС є і спеціальний департамент, що займається такими порушеннями, які, серед іншого, стосуються і непрозорого ввезення автівок, – Департамент організації протидії митним правопорушенням, який очолює Василь Поїзд.

Як же живе митник Поїзд, який все життя працював виключно на держслужбі, та завдання якого – виявляти та протидіяти правопорушенням на митниці, на кшталт тих, що описані у цьому сюжеті?

«Схеми» завітали до його, згідно з документами, незавершеного будинку у селі Гатне під Києвом. Там журналісти помітили, зокрема, Audi Q7, якою, відповідно до декларації Поїзда, користується його дружина.

Щоправда, оформлений цей будинок не на головного митного контролера, а на його матір, яка раніше працювала у сфері освіти в Черкаській області. Звідки у неї кошти на маєток?

«Це ж не значить, що якщо на ній, то вона його зробила. Це батьків моїх, батьки його будували, разом з батьками моєї дружини, і також у декларації я зазначив, що я брав участь у будівництві… Це всі разом склалися, його побудували вже там», – пояснив «Схемам» сам Поїзд.

Усією митницею та податковою, що нині об’єднана в Державну фіскальну службу, керує Мирослав Продан. Як він оцінює ситуацію щодо порушень при ввезенні в Україну машин із європейською реєстрацією? На момент виходу сюжету «Схемам» не вдалось отримати його усний або письмовий коментар.

Як і головний митний контролер Василь Поїзд, Мирослав Продан також користується нерухомістю, оформленою на родичів: квартирою більш ніж на 100 квадратів своєї рідної сестри в одному з житлових комплексів бізнес-класу в столиці. Сама вона, відповідно до даних її сторінки в соцмережі, мешкає на Вінничині.

У Раді готуються змінити закон

Вирішити питання щодо автівок з іноземною реєстрацією в Україні взялися народні депутати. У парламенті є кілька законопроектів, спрямованих на розв’язання нинішньої проблеми. Серед них – законопроекти голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної. Зокрема, він передбачає зміни в Податковому кодексі.

«Ми замінюємо ту незрозумілу зараз діючу систему встановлення ставки акцизного податку на прозору – яка легко читається, прораховується і сприймається громадянами», – пояснює депутат.

Цим законопроектом передбачені і зміни до Митного кодексу, наприклад, підходів щодо використання автомобілів іноземцями.

«Для того, щоб врегулювати цей режим тимчасового ввезення через застосування якого зараз йдуть значні порушення, ми виписали чітко норми, що ... така особа не громадянин України може завозити автомобіль не більше ніж 30 днів без тимчасової реєстрації цього автомобіля в наших державних органах», – зазначає Южаніна.

За її словами, у документі також чітко прописано створення єдиної інформаційної бази між прикордонниками, митниками та Нацполіцією.

«Патрульна поліція справді матиме доступ до цієї бази, і вже всі автомобілі які прибуватимуть з порушеннями... ця інформація буде оновлюватись та висвічуватись. Ця база готується, вона майже готова. І з ухваленням закону ця база запрацює відразу», – підсумовує депутат.



Та чи задовольняють пропозиції Южаніної власників «євроблях»?

«Зараз у цьому законопроекті все ж таки буде скасовано «Євро-5», якщо він буде ухвалений. Це перший величезний плюс. Те, що це не поправки, а законопроект, і не тільки для тих, хто вже ввіз автомобілі, а й для всіх українців. Єдине, що нас зараз реально не влаштовує – дуже маленький сегмент людей зацікавлять ті ставки по акцизу, які зараз пропонуються. Якщо ці ставки будуть знижені, то тоді нас в принципі може все влаштувати», – пояснюєчлен ВГО «Авто Євро Сила» Олександр Полянський.

А поки Верховна Рада за можливе компромісне рішення держави з власниками «євроблях» та автоімпортерами не проголосувала, автівки з іноземною реєстрацією потраплятимуть до України, зокрема, за допомогою показаних у цьому матеріалі непрозорих схем, коли офіційний власник автівки – іноземний громадянин чи фірма, от тільки їздить нею українець, а у самому серці цієї схеми – громадянин Білорусі, який, схоже, за невелику винагороду може здійснити всі необхідні операції із тимчасовим ввезенням-вивезенням автомобіля, що дозволить потім українцеві їздити цією машиною цілий рік, не сплачуючи до бюджету належних зборів.

Усе це відбувається прямо на очах самих митників на кордоні. І про це не можуть не знати столичні керівники всієї державної фіскальної служби, які працюють на державу, а користуються коштовною нерухомістю, за дивним збігом обставин, записаною на їхніх родичів.