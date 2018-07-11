У Києві мітингувальники принесли шини до Кабміну

У Києві мітингувальники біля Кабміну палять фаєри.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, також невідомі кинули димову шашку.

До учасників акції протесту вийшов представник Кабміну.

«Вимоги зареєстровані. Рішення може бути після другої години, після завершення засідання уряду», – сказав він.

Біля будівлі уряду лежать шини, їх, кажуть організатори акції, до 14 не будуть підпалювати.

За останніми даними поліції, у центрі Києва в акції протесту беруть участь близько 4500 людей. В організації «Автоєвросила» стверджують, що для участі в акції до Києва прибули близько 10 тисяч автомобілів на єврономерах.

Зранку в Києві утворилися затори, центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках «Акції за захист і доступне розмитнення». Серед іншого, мітингувальники вимагають доступного розмитнення авто.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, віднедавна МВС отримало можливість відслідковувати терміни перебування в Україні автомобіля на єврономерах і застосовувати санкції до порушників. Протестувальники виступають проти цього.