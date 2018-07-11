Поліція: у центрі Києва мітингують близько 4500 людей

У центрі Києва в акції протесту беруть участь близько 4500 людей.

Як повідомляє поліція Києва, під Кабміном зібралися приблизно до 2 тисяч людей, а під Верховною Радою України – близько 2500, провокацій чи сутичок не було.

У зв’язку з масовими заходами в урядовому кварталі посилені заходи безпеки, додають у поліції.

Зранку в Києві утворилися затори, центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках «Акції за захист і доступне розмитнення». В організації «Автоєвросила» стверджують, що для участі в акції до Києва прибули близько 10 тисяч автомобілів на єврономерах.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, віднедавна МВС отримало можливість відслідковувати терміни перебування в Україні автомобіля на єврономерах і застосовувати санкції до порушників. Протестувальники виступають проти цього.