Лідер акцій авто на «єврономерах» заявив про тимчасове припинення протесту

Лідер організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич заявив про тимчасове припинення акцій протесту власників автомобілів на «єврономерах».

«Зараз ми вимушені призупинити нашу акцію під стінами Верховної Ради. Сьогодні вже тут сенсу стояти немає. Немає сенсу стояти і в областях, на дорогах, на кордонах», – сказав Ярошевич біля будівлі парламенту в Києві.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори. Вони вимагають зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції відбуваються по всій країні, часто їхніми складовими є перекриття доріг.

Зранку 21 листопада Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що «акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту» тривають у Волинській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

8 листопада парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників. Депутати Верховної Ради 21 листопада відмовилися скасувати своє попереднє рішення щодо схвалення в другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на так званих «єврономерах».

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