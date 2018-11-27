Сторіччя Бориса Патона. 9 найцікавіших фактів із біографії вченого

Імя цього українця відоме далеко за межами України. Учений Борис Євгенович Патон народився у Києві 27 листопада 1918 року. Науковець працює у галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства.

Борис Патон навчався у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який в той час мав назву Київський індустріальний інститут. А від 1962 року очолює Національну академію наук України.

Батько Бориса Патона, вчений Євген Патон, у 1929 році організував у Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої у 1934 створив Інститут електрозварювання.

У 1986 році Борис Патон очолив інститут, який створив його батько.

Радіо Свобода розповідає, про найцікавіші факти з біографії Бориса Патона.

1. Предки Бориса Патона походять із Західної Європи і займалися кораблебудуванням. Серед прадідів Патона були генерали, контр-адмірали, прокурори, придворні радники та дипломати. У 2015 році історики Марія Дмитрієнко та Валерій Томазов написали генеалогічну книгу «Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи».

2. Борис Патон розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучка променів. Цей винахід здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Учені в Києві створили апарат «Вулкан», на якому в 1969 році вперше у світі випробували технології зварювання на космічному кораблі «Союз 6».

3. Інститут електрозварювання у співпраці з Інститутом хірургії і трансплантології імені Олександра Шалімова НАМН України та Центральним госпіталем СБУ створили обладнання для електрозварювання живих тканин. Для цього провели сотні експериментів, спочатку на видалених органах і на тваринах. За цей метод колектив авторів у 2004 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

4. Один із мостів через Дніпро у Києві названий на честь батька Бориса Патона, Євгена Оскаровича Патона. Оскільки він був проектувальником цього першого у світі суцільнозварного місту завдовжки 1543 метри. Батько разом із синами Борисом та Володимиром першими випробовували міст, проїхавши по ньому на службовій машині.

5. У 1982 році у Києві, перед будівлею Національної академії наук України, відкрили бронзовий бюст Борису Патону. Це сталося після того, як вчений двічі отримав звання Героя соціалістичної праці. Сам Борис Патон просив про демонтаж пам'ятника, але його клопотання не задовольнили.

6. Борису Патону пропонували очолити Академію наук СРСР у Москві, але він відмовився. Вчений був переконаний, що має працювати саме у Києві, у батьківському Інституті електрозварювання та українській Академії наук.

7. Борис Патон був проти будівництва 3-го і 4-го ректорів ЧАЕС через близькість до Києва. Однак після аварії академія наук долучилася до її ліквідації.

8. У листопаді 1998 року Борис Патон першим отримав звання Герой України. Цю нагороду за кілька місяців перед тим заснував президент Леонід Кучма в 1998 році. Звання вчений отримав «за самовіддане служіння науці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, що сприяли визнанню й утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі».

9. Борис Патон ніколи не займався спортом професійно, але завжди був прихильником фізичної активності. Займався тенісом і водними лижами, плавав. Але понад 20 років тому пошкодив ногу, але від руху не відмовився, оскільки вважає, що він добре знімає стрес.