Про можливу аварію у Чорнобилі КДБ попереджав ще у 1978 році

Неправильна закладка низькоякісного бетону та недостатньо міцне зварювання арматури, свідоме порушення гідроізоляції та інших технічних норм – усе це супроводжувало будівництво Чорнобильської атомної електростанції, про що співробітники КДБ неодноразово попереджали найвище керівництво. Після запуску об’єкта через таку недбалість у спорудженні була зафіксована ціла низка несправностей та локальних аварій, які в результаті закінчилися найбільшою техногенною екологічно-гуманітарною катастрофою ХХ століття.

Радіо Свобода пропонує огляд розсекречених документів КДБ, котрі охоплюють період 1973–1984 років і є частиною переліку колись секретної інформації, який нещодавно внесли до реєстру ЮНЕСКО.

Липень 1973 року

Начальник управління КДБ при РМ УРСР у Київській області Фесенко пише доповідну записку першому секретареві Київського обласного комітету КП України Цибульку В.М. У ній він зазначає, що під час будівництва Чорнобильської АЕС виявлено «порушення технічних норм». Зокрема, недостатньо щільною є закладка бетону на блоці «Г», а в головному корпусі відбулось розходження між арматурою, що, однак, не відобразили у проектувальній документації.

Окрім того, за даними Фесенка, пригруз між блоками «Б» і «В» «втратив проектне положення», опустившись на 8–10 сантиметрів через погану гідроізоляцію. Арматура фундаменту та плит під реактором на блоці «А» мала «занижену міцність», а в робочі креслення, зі згоди проектної організації, «шляхом підчистки були внесені зміни».

Також Фесенко пише про «неодноразові випадки неякісного зварювання з’єднань арматури» та «серйозні недоліки в роботі арматурного цеху», які не було усунено дирекцією.

«На думку багатьох спеціалістів, котрі працювали на будівництві АЕС, низька якість робіт на окремих ділянках є результатом слабкого контролю з боку головного інженера будівництва Лупова І.П.», – зазначає він і додає про випадки крадіжок будівельних матеріалів.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Доповідна записка щодо порушень під час будівництва ЧАЕС, 1973 рік

Липень 1973 року

Начальник Києво-Святошинського РВ УКДБ при РМ УРСР у Київській області майор Тютюнник пише доповідну записку в.о. начальника УКДБ при РМ УРСР у Київській області підполковнику Глушакову Г.І., у якій, як і Фесенко, вказує на «серйозні недоліки» внаслідок «порушення технологічних процесів» на будівництві ЧАЕС через «відхилення від технічних норм». Як і колега, він звертає увагу на «незадовільну роботу арматурного цеху», який часто встановлював армокаркаси зі сталі низьких марок та здійснював електрозварювання низької якості.

«Особливо погане становище з механізмом гідроізоляції з бітумної мастики і бітуму по бетонній підготовці під будівництво головного корпусу АЕС», – зазначає Тютюнник і вказує на те, що Брайману, який керував розробкою гідроізоляції, неодноразово виносились зауваження, утім, він не взяв їх до уваги.

За словами кадебіста, відсутність огорожі по периметру головного корпусу дозволяє безперешкодно потрапляти на територію будівництва чужим особам, що «може мати небажані наслідки».

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Доповідна записка майора Тютюнника щодо будівництва ЧАЕС, 1973 рік

Грудень 1978 року

Начальник Чорнобильського РВ УКДБ УРСР у місті Києві і Київській області Клочко подає «Інформацію про порушення в будівництві Чорнобильської АЕС» начальникові управління КДБ УРСР в Києві та Київській області генерал-майорові Вакуленку М.К.

«На будівництві ІІ блоку ЧАЕС є факти порушень технологічних норм ведення будівельних і монтажних робіт на окремих ділянках, які призводять до аварій і нещасних випадків, а в подальшому під час експлуатації реактора можуть призвести і до надзвичайних подій», – наголошує він.

«Є факти, коли окремі керівники свідомо ідуть на грубі порушення технологічних норм ведення будівництва, думаючи тільки про те, як якнайшвидше здати об’єкт, не переймаючись його майбутнім і можливими трагічними наслідками», – констатує кадебіст.

Згідно з інформацією, поданою Клочком, ціла низка робіт на другому блоці ЧАЕС була виконана з «дуже грубими порушеннями державних будівельних норм та проекту». Зокрема, це стосувалось будівельно-монтажних робіт каркасу монтажного залу і деаераторної етажерки, плит покриття машзалу, стінових та віконних панелей, сходових маршів. А це, резюмує він, в подальшому може призвести не лише до аварійного стану будівлі, але і до обвалу конструкції.

Начальник управління будівництва Гора В.Т. та начальник будівельного комплексу Матвєєв Ю.Л., за словами Клочка, неодноразово інформувались про ці порушення, утім, не лише не усували їх, але й приховували дані від кураторів ВКБ АЕС та працівників будівельної лабораторії. Саме через їхнє недбальство на блоках «А» та «Г» була порушена гідроізоляція, доповідає кадебіст і додає, що під час експлуатації об’єктів у майбутньому є ймовірність зараження навколишнього середовища. Звертає увагу Клочко і на незадовільну роботу Кизими В.Т., який «не здійснює належного контролю», що в подальшому «може спричинити надзвичайні ситуації».

За словами кадебіста, неналежним чином функціонував і бетонний завод, випускаючи продукцію низької якості. Він також доповідає про аварійний стан під’їзних шляхів до АЕС, порушення правил пожежної безпеки.

«Низька якість будівництва, відсутність належного контролю зі сторони управління будівництва може призвести у подальшому до руйнування об’єктів будівництва, радіоактивного зараження навколишнього середовища та інших надзвичайних подій», – резюмує Клочко.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Інформація про порушення в будівництві Чорнобильської АЕС», 1978 рік

Вересень 1982 року

Голова Комітету держбезпеки Української РСР С. Муха пише інформаційне повідомлення Центральному комітетові Комуністичної партії України, у якому, серед іншого, повідомляє про наслідки аварії на реакторі І енергоблоку на ЧАЕС 14 вересня 1982 року, в результаті якої сталося випадання радіоактивного палива в графітову кладку.

«…14 вересня у приміщеннях газового контуру і дренажних систем, які не обслуговувались, відбулось підвищення рівня гамма-випромінювань до 1000 мікрорентгенів за секунду, що перевищило допустиму межу у 100 разів, – інформує Муха. – Крім того, внаслідок викиду радіоактивної пари через вентиляційну трубу під час дощу відбулося локальне радіаційне забруднення території на майданчику радіусом близько 250 метрів».

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Інформаційне повідомлення голови Комітету нацбезпеки Української РСР С.Мухи, 1982 рік

Травень 1983 року

Начальник 3-го відділення 6-ї служби УКДБ СРСР в Москві і Московській області підполковник Самойлов А.І. пише «Довідку про певні проблеми в експлуатації атомних електростанцій в СРСР». У ній він зазначає, що на І та ІІ блоках реакторів РБМК-1000 на Чорнобильській АЕС відсутні необхідні засоби безпеки.

ЧАЕС, а також Ленінградську і Курську атомні електростанції він називає «найбільш небезпечними в плані їхньої подальшої експлуатації, що може мати загрозливі наслідки».

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Довідка про певні проблеми в експлуатації атомних електростанцій в СРСР», 1983 рік

Березень 1984 року

Начальник Прип’ятського міськвідділу УКДБ УРСР у м. Києві та Київській області підполковник Ніколаєв Ю.В. інформує начальника Управління КДБ УРСР у місті Києві і Київській області генерала-лейтенанта Бандуристого М.З. про аварійну ситуацію на 3-му і 4-му енергоблоках ЧАЕС. Зокрема, йдеться про те, що у кількох місцях 3-го енергоблоку в приміщеннях реакторного відділення відбувається руйнування несучих та огороджувальних конструкцій: тріщини в плитах перекриттів, зсуви ригелів та плит перекриття, зсуви навісних залізобетонних і керамзитових панелей.

«Попередній аналіз дозволяє вважати, що причиною є значне перегрівання стін барабанів-сепараторів через неефективну роботу теплоізоляції (мінеральна вата), яка руйнується під впливом на неї високих температур і постійного радіоактивного випромінювання», – пише Ніколаєв та зазначає, що схожа ситуація складається і на 4-му енергоблоці ЧАЕС.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Підполковник Ніколаєв Ю.В. про аварійну ситуацію на 3-му і 4-му енергоблоках ЧАЕС, 1984 рік

Липень 1984 року

Оперуповноважений І відділення 2-го відділу 6-ї служби УКДБ СРСР у місті Москві та Московській області капітан Нікіфоров А.Є. подає «Довідку про розмову з довіреною особою «ЖВА»: «Висококваліфікований спеціаліст в галузі атомної енергетики, співробітник ВНДІАЕС НПО «Енергія» повідомив, що на Чорнобильській та Курській АЕС спостерігаються випадки розривів трубопроводів в місцях з’єднання цирконієвої оболонки зі сталевими трубами».

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Довідка про розмову з довіреною особою «ЖВА» про несправності на ЧАЕС, 1984 рік

Серпень 1984 року

Начальник 6-го відділу УКДБ УРСР у Києві і Київській області полковник Турко М.А. доповідає начальникові Прип’ятського МВ УКДБ УРСР в місті Києві і Київській області підполковникові Ніколаєву Ю.В., що отримана інформація про «недостатню надійність реакторів РБМК-1000», які застосовуються на ЧАЕС.

«На думку спеціалістів, у випадку розриву головного циркуляційного трубопроводу в результаті природного старіння металу, за відсутності системи аварійного зливу активної зони і захисної оболонки навколо реактора, відбудеться витік теплоносія і, як наслідок, значне радіоактивне зараження місцевості. Причиною серйозної аварії може стати зупинення подачі електроенергії на системи управління роботою реактора», – пише Турко.

Він також наголошує на необхідності «ретельного аналізу технічного стану» реакторів І та ІІ блоків.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: Начальник 6 відділу УКДБ Турко М.А. про «недостатню надійність реакторів РБМК-1000» на ЧАЕС, 1984 рік

Про що йшлося в документах КДБ під час та після Чорнобильської катастрофи, Радіо Свобода розповість у наступних матеріалах.